Handball

30.06.2021

Für die Raunauer Handballer geht das Projekt Bundesliga weiter

Plus Wegen der Corona-Pandemie rückte die Bundesliga-Qualifikation für die A-Junioren des TSV Niederraunau in weite Ferne. Jetzt wendet sich das Blatt: Am Samstag wird wieder gespielt.

Von Nadine Rau

Vergangenes Jahr brachte es Stephan Hofmeister mal ganz gut auf den Punkt: "Beim VfL Günzburg hat man in der Vergangenheit gesehen, dass man aus praktisch keiner Chance einiges machen kann", sagte der erfahrene Handball-Trainer von Günzburg und Niederraunau. Von Raunaus Abteilungsleiter Bernd Maisch wurde Hofmeister eigens für das Projekt Bundesliga als Coach für die A-Jugend geholt. Er sagte das im Hinblick darauf, dass die Niederraunauer zu gerne die Qualifikationsspiele absolviert hätten, immerhin war erstmals in der Vereinsgeschichte eine Jugendmannschaft des TSV so weit gekommen. Durch ihren dritten Platz in der B-Jugend-Bayernliga hätten sie bei den Qualifikationsspielen zur höchsten Jugendspielklasse antreten dürfen.

