Handball

09:21 Uhr

Harter Kampf wird nicht belohnt: Niederraunaus A-Jugend bleibt in der Bayernliga

Plus Beim Qualifikationsspiel zur A-Jugend-Bundesliga hielt Niederraunau lange mit dem Favoriten Großwallstadt mit. Letztlich musste sich die Mannschaft geschlagen geben.

Von Nadine Rau

Am Ende ist der Traum geplatzt. Fünf Tore fehlten, um in die ersehnte nächste Runde zu kommen. „Schade, dass das Abenteuer Aufstiegsrunde so schnell endet“, bedauerte auch der Hallensprecher, nachdem im Duell zwischen der Raunauer A-Jugend und Großwallstadt der Schlusspfiff ertönt war. Nach etlichen Monaten Pause, Training im Schnee und im Regen, hatte die Mannschaft um Stephan Hofmeister die Chance für die Qualifikationsspiele zur höchsten Jugendspielklasse erhalten – allerdings nicht im Turniermodus, sondern im K.o.-System. Dass dann gleich ein Gegner wie Großwallstadt nach Krumbach kommt, der durchs dortige Handballinternat bestens aufgestellt ist, war gleichermaßen attraktiv wie unglücklich für die Raunauer Jungs. „Der Matchplan war, mit einem Tor mehr zu siegen“, so Hofmeister. Tatsächlich lautete der Endstand aber 20:24.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen