Johannes Rosenberger verlässt den TSV Niederraunau

Der TSV Niederraunau verliert einen jungen, begabten Handballer: Johannes Rosenberger spielt künftig für den württembergischen Verbandsligisten SC Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm).

Start als Achtjähriger in Niederraunau

Der demnächst 21-jährige Student der Wirtschaftspsychologie begann als Achtjähriger beim TSV Niederraunau. Anschließend durchlief der die bekannt gute Talentschmiede des Traditionsvereins. Zwei Jahre war er wichtiger Bestandteil des A-Jugend-Bundesligateams des VfL Günzburg. In den vergangenen zwei Spielzeiten trat er mit dem TSV Niederraunau in der bayerischen Landesliga an.

Über seine Beweggründe sagte Rosenberger: „Mein Lebensmittelpunkt hat sich verlagert und so war ein Wechsel, auch aus fahrtechnischen Gründen, die richtige Entscheidung.“

Trainer sehen viel Qualität beim Neuzugang

Aus Sicht des Vöhringer Trainerteams Möller/Stegmann passt der 21-Jährige perfekt ins überwiegend junge Team. „Er hebt die Qualität als abwehrstarker Spieler auf der halblinken Position nochmals merklich an.“ (rfu)