15:39 Uhr

Handball: Trainerwechsel bei der Raunauer Reserve

Bernd Maisch hört nach acht Jahren als Trainer des Bezirksoberligisten TSV Niederraunau II auf. Sein Nachfolger kommt aus dem Verein.

Von Alexander Sing

Acht Jahre lang hat Bernd Maisch die zweite Mannschaft des TSV Niederraunau trainiert. Zuletzt gelang den Handballern trotz des zwischenzeitlich scheinbar aussichtslosen Rückstands doch noch der Klassenerhalt in der Bezirksoberliga. Nun will Maisch für frischen Wind im Team sorgen und sich auf seine Aufgaben als Abteilungsleiter konzentrieren. „Einige ältere Spieler hören jetzt auf, es gibt einen kleinen Umbruch. Jetzt kann ich das Team auch in der Bezirksoberliga übergeben. Der Zeitpunkt passt.“

Schon länger habe man nach einer Lösung gesucht, so Maisch. In Daniel Lochbrunner hat man sie jetzt im Verein gefunden. Der langjährige Spieler der ersten und zweiten Mannschaft kennt die Mannschaft gut und möchte wieder den Klassenerhalt im schwäbischen Oberhaus schaffen. Dass er bisher keine Erfahrung als Trainer hat, ist für Maisch kein Hindernis. „Wenn du ein bisschen was mitgemacht hast im Handball, dann kannst du das.“

Maisch: "Komisch, nicht mehr dabei zu sein"

Leicht hat sich Maisch den Abschied nicht gemacht. „30 Jahre lang habe ich nun im Sommer eine Vorbereitung mitgemacht, erst als Spieler und dann als Trainer. Das Training hat für mich den Rhythmus des Lebens vorgegeben. Es ist schon komisch, jetzt nicht mehr in diesem System drin zu sein.“ (sial)

