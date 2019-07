vor 45 Min.

Handy-Klau bei "Live am Marktplatz"

Sein teures Mobiltelefon ist ein 31-Jähriger bei Musikveranstaltung in Krumbach unbeabsichtigt an einen Dieb los geworden.

Wegen eines Handy-Diebstahls ermittelt die Polizei in Krumbach. Laut ihrem Bericht war am Samstag, zwischen 21.25 und 22 Uhr ein 31-jähriger Mann bei der Veranstaltung „Live am Marktplatz“ auf dem Krumbacher Marktplatz. Dort entwendete ein unbekannter Täter das Mobiltelefon des Geschädigten, das in der Hosentasche des 31-Jährigen steckte. Das Mobiltelefon hatte ein Wert von rund 400 Euro, so die Polizei. (adö)

Themen Folgen