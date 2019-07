vor 21 Min.

Handynetz: Arbeiten an Krumbachs Mobilfunkstation

An Krumbachs Mobilfunkstation mussten in großer Höhe...

Krumbach

Von Christian Gall

Hoch hinaus ging es von Mittwoch bis Freitag für Arbeiter in Krumbach: Wie Telefónica Deutschland mitteilt, wurde die Mobilfunkstation in Krumbach umgebaut, erweitert und modernisiert. Seit Donnerstagabend stehe Kunden nicht nur die gewohnte GSM- und UMTS-Versorgung wieder uneingeschränkt zur Verfügung, seit Freitag werde Krumbach auch mit LTE versorgt. Telefónica Deutschland entschuldigt sich für den Ausfall in den vergangenen Tagen, der zu Beeinträchtigungen im Netz geführt hat, und bittet dafür um Verständnis.

