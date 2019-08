vor 33 Min.

„Hatte nicht mal ein Fahrrad“: Vier Krumbacher und der Traum vom Triathlon

Einmal bei einem Triathlon mitmachen – das haben sich vier Krumbacher vorgenommen. Ein Jahr später waren sie beim Allgäu-Triathlon dabei. Was sie dort erlebten.

Der Triathlon in Immenstadt am großen Alpsee lässt sich wohl am besten mit einem Wort beschreiben: Kult. Bereits zum 37. Mal fand die Traditionsveranstaltung statt und ist damit das älteste Triathlonevent Deutschlands. Neben 2600 Athleten aus fast 30 Ländern lockte der Allgäu-Triathlon am vergangenen Wochenende rund 25000 Zuschauer an. Unter den Sportlern waren neben Olympiasieger Jan Frodeno auch vier Krumbacher, die sich zum ersten Mal dieser Herausforderung gestellt haben.

Julian Bosch, Franz Gutmann, Jonas Finkele und Marco Thalhofer setzten sich vor einem Jahr das Ziel, bei diesem traditionsreichen Triathlon in der Mitteldistanz anzutreten. Dabei erwartete das Quartett 1,9 km Schwimmen durch den Alpsee, 84 km Radfahren mit 2400 Höhenmetern auf der Panorama-Bergstrecke sowie ein abschließender Lauf über 20 km bis zur Ziellinie in Bühl.

Alle vier Krumbacher beenden den Allgäu-Triathlon

„Ich hatte noch nicht mal ein Fahrrad, als wir uns anmeldeten“, erinnert sich Jonas Finkele schmunzelnd. Mit regelmäßigem Training und einigen Vorbereitungswettkämpfen wie dem Kuhseetriathlon in Augsburg und verschiedenen Halbmarathons, machten sich die jungen Sportler fit für Immenstadt und konnten das Rennen alle erfolgreich beenden. „Unter den gut 900 Teilnehmern in unserer Distanz gehörten wir zudem zu den 40 jüngsten Sportlern“, berichtete Julian Bosch. Bei einem sind sich die Krumbacher einig: Der Allgäu-Triathlon ist mit seinen vielen Höhenmetern nicht nur wegen der sportlichen Herausforderung einmalig, sondern vor allem wegen der einzigartigen Stimmung. „Es ist einfach etwas ganz Besonderes, von Hunderten Zuschauern mit Kuhglocken den Kalvarienberg hochgepusht zu werden“, fasst Franz Gutmann die Veranstaltung zusammen.

Marco Thalhofer war mit 5:10 Stunden der Schnellste der Vier. Bosch benötigte 5:30 h, Gutmann 5:38 h und Finkele 6:37 h. Doch die Zeiten sind zweitrangig. Schon die erfolgreiche Teilnahme ist für die Krumbacher ein Erfolg. (zg)

