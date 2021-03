20.03.2021

Haupeltshofen: Warum es zur Kollision zwischen Zug und Pkw kam

Auf dem Übergang der Mittelschwabenbahn kam es am Samstag zu einem Zusammenstoß. Die Polizei schildert jetzt Details des Unfallhergangs.

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Zug kam es am Samstag, um 16.11 Uhr am unbeschrankten Bahnübergang bei Haupeltshofen. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer befuhr laut Polizei die Kreisstraße GZ 13, kurz nach dem Haupeltshofer Ortsausgang, in westlicher Richtung. Kurz vor dem dortigen Bahnübergang übersah er, so die Polizei weiter, einen, von Mindelheim in Richtung Krumbach fahrenden Zug und stieß mit seinem Wagen ungebremst in die linke Fahrzeugseite. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich der Lockführer und vier Fahrgäste im Zug.

Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Am Pkw und am Zug entstand jeweils erheblicher Sachschaden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf eine Gesamtsumme von etwa 18.000 Euro. (zg)

