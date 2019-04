vor 58 Min.

Hausbrand in Oberrohr: Feuer im Dachgeschoss

Am südwestlichen Ortsende von Oberrohr brach im Dachgeschoss eines Hauses ein Feuer aus. Die Bewohner konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen.

In Oberrohr ist am Donnerstagnachmittag in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Der Brand entstand im Dachgeschoss eines Holzhauses am südwestlichen Ortsende. Ein aufmerksamer Nachbar hatte das Knistern des Holzes gehört und bei genauerer Nachforschung Flammen aus der Fassade schlagen sehen. Er alarmierte umgehend die Bewohner des Hauses, die einen Notruf absetzen und versuchten, den Brand mithilfe eines Gartenschlauchs einzudämmen. Verletzt wurde durch die schnelle Reaktion des Nachbarn niemand.

Brand in Oberrohr: wohl keine Verletzten

Die herbeigerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Um sicherzugehen, dass sämtliche Brandherde erloschen sind, deckten die Einsatzkräfte einen Teil des Hausdachs ab. Am Gebäude entstanden sowohl an der Fassade als auch an Teilen des Dachs Schäden, die Schadenssumme beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf mindestens 50.000 Euro. (cgal)

