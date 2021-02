06:00 Uhr

Heimatgeschichte: Vor 250 Jahren gefangen und zum Tode verurteilt

Plus Warum ein Grenzstein im Roggenburger Wald die Erinnerung an die Tage des „Bayerischen Hiasl“ wachhält. Was der legendäre Räuber, Wilddieb und Rebell war und in Deisenhausen gemacht hat.

Von Hans Bosch

Er ist für viele – wenngleich zumeist ältere Semester – heute noch ein Begriff: Der „Bayerische Hiasl“. Der Räuberhauptmann, Wildschütz und Rebell wurde am 14. Januar 1771, also vor 250 Jahren, in Osterzell nahe Kaufbeuren gefangen genommen, am 3. September in Dillingen zum Tode verurteilt und drei Tage später in der damals üblichen Form auf grausame Weise vor dem Schafott erdrosselt, gerädert und gevierteilt.

Was hatte der 1736 in Kissing geborene Matthias Klostermayr in der Gegend zu tun? Zahllos sind die Anekdoten, die man sich über seine Taten und Erlebnisse erzählt. Einige Geschichten spielen auch im mittelschwäbischen Raum. So der Überfall auf den Amtspfleger in Deisenhausen und ein Zusammenstoß mit Jägern und Soldaten in Breitenthal. Und noch eine Begegnung verdient es, nicht vergessen zu werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Hiasl-Stein im südlichen, damals zum Kloster gehörenden Roggenburger Wald. Er stellt noch immer eine wichtige Grenzmarkierung zwischen dem heutigen Staatsforst und den benachbarten Fuggerschen Waldungen dar.

Ein schlichter Stein neben einem Holzpfahl mit dem Schildchen „Weißenhorner Ghau“ erinnert noch heute an den Bayerischen Hiasl. Bild: Ulrike Bosch

Der Sage nach wurde der Räuberhauptmann auf diesem Stein sitzend von einem Roggenburger Jäger mit den Worten „Hab ich dich endlich, du Lump!“ gestellt. Der Hiasl soll aber weiter in aller Ruhe seine Brotzeit verzehrt haben. Der Forstmann durfte ihn nämlich nicht festnehmen, da er jenseits der Grenze keine Befugnis hatte und so musste er ihn laufen lassen. Wann genau sich dieses Geschehen tief im Forst abgespielt hat, ist historisch nicht bekannt. Der inzwischen stark verwitterte und kaum noch identifizierbare Stein wurde wohl schon über 100 Jahre früher aufgestellt. Er trägt auf zwei Seiten die Jahreszahl 1658. Darüber sind noch zwei Wappen zu erkennen, bei denen es sich auf der Südseite um das Emblem der Fugger und auf der Nordseite um das österreichische Schild für die Markgrafschaft Burgau handeln dürfte.

Ein Verrat brachte ihm 1765 neun Monate Zuchthaus ein

Wie Thomas Pfundner in seinem Beitrag zur 2012 erschienenen Neu-Ulmer Landkreisgeschichte schreibt, hatten die Fugger 1535 das Privileg erhalten, sich „Grafen von Kirchberg-Weißenhorn“ zu nennen und durften ein entsprechendes Wappen führen. In der Geschichte der Markgrafschaft Burgau wird der Grenzstein bereits 1478 erwähnt, und zwar „in der Furt nach Tafertshofen und Christertshofen“ stehend. Für den Hiasl war nach Pfundner der Stein in der heutigen Waldabteilung „Weißenhorner Ghau“ Treffpunkt mit seinen Kumpanen, weil er dort, sollte er von fuggerschen Jägern oder staatlichen Gendarmen aufgestöbert werden, rasch durch einen Sprung über den Graben das Herrschaftsgebiet wechseln konnte.

Blättern wir noch einmal zurück auf den Werdegang des Wilddiebs. Er ist 1736 als Sohn eines Gemeindehirten in Kissing geboren. Mit zwölf Jahren wird er Hirte bei den Friedberger Jesuiten auf dem nahen Landgut Mergenthau und sollte Jäger werden. Er verscherzte sich die Gunst der Patres, wurde Knecht bei einem Kissinger Bauern, dessen Tochter er später heiratete. Seine Liebe gehörte jedoch der Jägerei, die er bald auch heimlich betrieb. Er wurde Wildschütz, flüchtete vor seinen Verfolgern über den Lech nach Schwaben und schloss sich einer Bande von Wilderern an, die er bald selber führte. Nach einem Verrat verurteilte ihn 1765 ein Landsberger Richter zu neun Monaten Zuchthaus, doch zog er sich kurz danach wieder mit seinen Kumpanen in die Wälder zurück. Drei Jahre später drohte er, das ganze Dorf Irsee anzuzünden, da er sich verraten fühlte.

Er hatte den Ruf, ein Beschützer der Landbevölkerung zu sein

Dazu kam es jedoch nicht, doch tauchte er Monate später in Buchloe auf, wo er mitten im Ort zwei Soldaten erschoss. Zu einer weiteren Schießerei kam es in Oberelchingen, in deren Verlauf es sieben Tote gab – der Hiasl aber konnte fliehen. Nicht bekannt ist die Zeit, wann er das Deisenhauser Amtshaus des Waldpflegers für das „Augsburger Hölzle“ (es handelt sich dabei um den heutigen Privatwald zwischen Deisenhausen, Breitenthal und Glaserhof) überfiel. Der Forstbeamte wurde dabei von Hiasl und seinen Kumpanen vorübergehend festgenommen. Als Grund wird vermutet: Er habe sich berufen gefühlt, die Anliegen der Bauern zu vertreten, die eine Dezimierung des Wildbestandes in den herrschaftlichen Waldungen forderten, wurde doch deren mühsame Feldarbeit durch das Wild oft zerstört. In diese Zeit fällt wohl auch der Zusammenstoß mit Jägern und Soldaten nahe Breitenthal. Bekannt war, dass Hiasl und seine oft bis zu 30 Kumpanen das Wohl der Bauern näher lag als das der adeligen Gutsherren. So erhielt Hiasl den Ruf, ein Beschützer der Landbevölkerung zu sein, die ihm immer wieder Unterschlupf und Hilfe gewährte.

Zu Ende ging sein wildes Abenteuerleben schließlich am 13. Januar 1971. Rund 300 Soldaten unter der Führung von Premierleutnant Schedel wurden nachts nach Frankenried bei Kaufbeuren beordert, die am frühen Morgen bei Nebel und tiefem Schnee das Wirtshaus im nahen Osterzell umstellten, wo sich der Räuberhauptmann und eine ganze Reihe seiner Kumpanen beim Kartenspiel vergnügten. Erst nach vierstündiger Belagerung und harten Kämpfen ergaben sich die Wildschützen samt ihrem Chef und wurden schwer gefesselt zuerst nach Buchloe und dann nach Dillingen gebracht. Es folgte im September ein langer Prozess, der mit dem Todesurteil für Matthias Klostermayr endete. Auf die Frage des Richters, was er noch zu sagen habe, soll er geantwortet haben: „In fuffz‘g Jahr seids ös aa hi!“ Drei Tage später war das Urteil vollstreckt. Sein Name jedoch wurde auch im mittelschwäbischen Raum zur Legende. Mit ihr ist noch immer eine Begegnung möglich, und zwar bei einem Spaziergang zum „Hiasl-Stein“ im Oberroggenburger Forst.

Lesen Sie auch:

Themen folgen