vor 41 Min.

Heimspiel für Mindelzeller Blasmusiker

Der Musikverein Mindelzell bot 200 Besuchern einen unterhaltsamen Blasmusikabend im Amphitheater.

Von Thomas Niedermair

„Ich muss zugeben, dass ich heute zum ersten Mal in diesem wunderschönen Theater bin.“ Es hat tatsächlich ein paar Jahre gedauert, aber jetzt war es soweit: Der Musikverein Mindelzell, dessen Vorsitzende Anne Schorer sich vom Ambiente im Amphitheater von Engelbert Schmid derart beeindruckt zeigte, trat erstmals an diesem atmosphärisch stimmigen Schauplatz auf und absolvierte vor 200 Besuchern bei der „Mindelzeller Musikantennacht“ ein erfolgreiches Heimspiel-Debüt.

Für den diesmal auf Schwäbisch begrüßenden Engelbert Schmid war es „a Freid, so viele Mindelzeller zum seha“. Den erwartungsfrohen Liebhabern böhmisch-mährischer Blasmusik stellte er als Hausherr einen regenfreien Konzertabend in Aussicht, denn „i such bei de Wetterberichte so lang rum, bis i oin find, der mer basst“. Das sei der Schweizer Wetterbericht gewesen, der – zumindest bis halb zehn – Sonne und Trockenheit vorhergesagt habe. Da sich diese Prognose – wie erwartet – als ziemlich zutreffend erwies und das Wetter sogar bis über das Konzertende hinaus prächtig mitspielen sollte, waren die Voraussetzungen für einen schönen und stimmungsvollen Blasmusik-Abend unter freiem Himmel gegeben.

Und der unter seinem neuen Dirigenten Helmut Schafnitzel gekonnt aufspielende MV Mindelzell, dessen beherzter Auftritt den Besuchern ein kurzweiliges Konzert bescherte, wusste diese guten Rahmenbedingungen von Beginn an zu nutzen. Bei flotten Märschen und nicht weniger schwungvollen Polkas gelang es der 34-köpfigen Kapelle, ihre Freude an böhmisch-mährischer Blasmusik glaubwürdig zu vermitteln und auf das oft begeistert mitklatschende Publikum zu übertragen.

Dass die „Faszination Blasmusik“ (Titel einer böhmischen Polka) auch die Besucher zu erfassen vermochte, lag am präzisen Zusammenspiel der einzelnen Register und am ebenso souveränen wie gefühlvollen Dirigat des musikalischen Leiters. Als zusätzlich belebende Elemente erwiesen sich die Gesangseinlagen, etwa bei Ernst Moschs Klassiker „Böhmischer Wind“, den Anne Schorer und Helmut Schafnitzel im Duett besangen, oder bei Wenzel Valceks Lied „Im kleinen Dörfchen“, das die beiden Sänger Heike Ringwald und Simon Klöck als leicht umgetextete Huldigung an Mindelzell präsentierten. Christina Leinauer sorgte für informative und humorvolle Moderation und brachte als Instrumentalistin Guido Henns diffizile Solo-Polka „Die Teufelsklarinette“ wirkungsvoll zur Geltung. Mit „El Picador“, einem Marsch von Josef Matys, bei dem die Trompeten südamerikanisches Flair verbreiteten, und der mit Gesang von Roswitha Nodes und Helmut Schafnitzel servierten „Slavonicka Polka“ von Vladimír Fuka, „dem Lieblingsstück unseres Klarinettenregisters“ (Christina Leinauer), setzte die spielfreudige Blaskapelle weitere stimmungsvolle Akzente. „Ein halbes Jahrhundert“, komponiert von Very Rickenbacher, und die „Löffel-Polka“, bei der Julian Ringwald mit einem virtuosen Löffel-Solo überzeugte, verabschiedeten die Besucher in die Pause, um sich im Weingarten bewirten und für den zweiten Teil des Konzertabends stärken zu lassen.

Imposanter Konzertmarsch

Mit „Die Sonne geht auf“, Rudi Fischers imposantem Konzertmarsch für alle Register, ging es bei langsam untergehender Sonne dynamisch und schwungvoll weiter. „Ein junger Egerländer“, komponiert von Daniel Fischinger, „ist ein Lieblingsstück von mir und eine Polka, die die Emotionalität böhmischer Blasmusik wie keine zweite verkörpert“, erläuterte Dirigent Schafnitzel, der sich bei „Jasmin“ (im Duett mit Anne Schorer) und beim Ohrwurm „Böhmische Liebe“ (gemeinsam mit Roswitha Nodes) erneut als Sänger bewährte.

Kurt Gäbles fetzige „Katharinen-Polka“, Alexander Pflugers rasanter Marsch „Neue Welt“ (über Abel Tasman, der 1642 als erster Europäer nach Neuseeland gelangte) und Peter Leitners eingängige Blasmusik-Nummer „Wir sind wir“ ließen bei den begeisterten Zuhörern keine Wünsche offen. Mit „Guten Abend, gut’ Nacht“, dem von Alexander Pfluger in eine böhmische Polka verpackten Volkslied, und Wenzel Zittners emotionalem Lied „Bis bald, auf Wiederseh’n“ ließ der Musikverein Mindelzell den Abend stimmungsvoll ausklingen.

Drei Zugaben („Polka mit Herz“ von Mathias Gronert, „Ciao d’amore“ von Hermann Weindorf und „Von Freund zu Freund“ von Martin Scharnagl) waren dann noch erforderlich, ehe die nach zwei schönen Konzertstunden begeisterten Besucher dem mit Emotion und Leidenschaft agierenden Dirigenten und seinen ebenso engagiert aufspielenden MV-„Gladiatoren“ gestatteten, die Arena im Amphitheater verlassen zu dürfen.

