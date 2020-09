25.09.2020

Helfer-Herzen für den Skatepark

Spendenaktion des Dm-Marktes

Durch die Corona-Pandemie sind viele Bereiche des sozialen Lebens beinahe zum Erliegen gekommen. Die Aktion „HelferHerzen“ wird allerdings auch in diesem Jahr von zahlreichen Dm-Märkten in Deutschland durchgeführt. Unter dem Motto „Jetzt Herz zeigen!“ gibt es einen nationalen Spendentag, bei welchem lokale Projekte gefördert werden. Fünf Prozent des Tagesumsatzes werden am 28. September vom Dm-Markt an ein Projekt der Wahl gespendet. Dieses Jahr handelt es sich dabei um den Krumbacher Skatepark, welcher im Frühjahr 2021 am Jugendzentrum fertiggestellt werden soll. Melissa Niedermair, Krumbachs Jugendpflegerin, freut sich sehr darüber: „Ein Skatepark in Krumbach ist schon seit vielen Jahren ein Thema. Nun ist es endlich so weit, dass eine Realisierung unmittelbar bevorsteht. Dank der Finanzierung der Stadt Krumbach, europäischer Fördermittel und Spenden soll der Bau der Skateanlage noch dieses Jahr begonnen werden.“

Zulauf fürs Jugendzentrum wird erhofft

Dass das Projekt nun auch über die Dm-Spendenaktion gefördert wird, freut das Jugendzentrum in Krumbach. Durch den Skatepark auf dem Juze-Areal erhofft sich die Vorstandschaft des Jugendzentrums Krumbach neuen Zulauf und ein Zusammentreffen der verschiedensten Gruppen am Skatepark. Dieser soll nämlich nicht nur eine Sportanlage werden, sondern auch eine inklusive Begegnungsstätte für alle Jugendlichen. „Ich selbst fahre Skateboard und freue mich darauf, meine Leidenschaft bald auf der Anlage in Krumbach ausüben zu können, bei deren Planung wir alle die Möglichkeit hatten, dabei zu sein. Vielleicht können wir dann unsere Begeisterung an jüngere Skate-Interessierte weitergeben“, sagt Sebastian Seidl, der Vorstand vom Jugendzentrum.

Damit die Spendenaktion ein Erfolg wird, bedarf es natürlich vieler Einkäufer, die am kommenden Montag ihren Einkauf beim Dm-Markt in Krumbach erledigen. Von 8 bis 20 Uhr besteht die Möglichkeit, an der Spendenaktion teilzunehmen. (pm)

