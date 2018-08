vor 34 Min.

Herrenlose Schildkröte gefunden

Die Polizei berichtet über eine herrenlose Schildkröte, die in eine Tierklinik gebracht wurde (Symbolbild).

Schildkröte wurde in eine Tierklinik gebracht. Der Besitzer kann sich bei der Polizei melden.

Am Donnerstag, gegen 17.15 Uhr wurde die Polizei Krumbach über eine herrenlose Schildkröte in der Pfarrer-Sing-Straße in Krumbach informiert.

Das etwa 25 bis 30 Zentimeter große Tier wurde in eine Tierklinik gebracht.

Der Besitzer kann sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 melden. (zg)

