vor 36 Min.

Hervorragende Abi-Ergebnisse am SKG in Krumbach

Krumbachs Gymnasiasten erreichen exzellente Abschlüsse - vier Schüler erreichen die Note 1,0.

Viermal die Traumnote 1,0 beim Abitur am Simpert-Kraemer-Gymnasium (SKG) Krumbach – das kann sich sehen lassen. Insgesamt haben heuer am SKG alle 104 Abiturientinnen und Abiturienten, die sich vor den Pfingstferien den drei schriftlichen und den zwei Kolloquien gestellt haben, erfolgreich bestanden. Die Anstrengungen der jungen Menschen wurden belohnt, es gab eine ganze Reihe hervorragender Ergebnisse: 34 Prüflinge haben die Eins vor dem Komma und davon 20 die Note 1,5 oder besser. Dabei gab es sogar viermal die 1,0, einmal die 1,1 und zweimal die 1,2. Der Gesamtschnitt des ganzen Jahrganges beträgt 2,24.

Am Freitag, 28. Juni, ist es dann soweit: Die Abiturzeugnisse werden nach dem gemeinsamen Gottesdienst (Stadtpfarrkirche St. Michael um 9.00 Uhr) in der Abiturfeier am SKG um 10.15 Uhr überreicht. Besondere wissenschaftliche Leistungen werden nochmals durch den Seminararbeitsaward hervorgehoben, besonderes musisches, künstlerisches und soziales Engagement wird durch den Preis des Fördervereins gewürdigt.

Die Abiturienten des SKG Krumbach 2019

Felicitas Abenstein (Waltenhausen), Simon Aimiller (Neuburg an der Kammel-Wattenweiler), Bill Akhter (Krumbach), Annika Bader (Kettershausen-Mohrenhausen), Mert Bas (Krumbach), Katrin Beggel (Eberhausen), Hannah von Bergwelt (Pfaffenhausen), Kai Bonau (Deisenhausen), Helen Brandstetter (Krumbach), Jana Büchele (Breitenbrunn), Laetitia Bühler (Krumbach-Niederraunau), Philipp Bühler (Kirchhaslach), Jonathan Diatel (Münsterhausen), Chiara Diedler (Krumbach-Hohenraunau), Selina Dietrich (Breitenthal), Jannis Döring (Münsterhausen), Felix Dreyer (Krumbach-Billenhausen), Jakob Eheim (Krumbach), Jakob Eichele (Burtenbach), Fabian Ernst (Breitenthal), Veron Eroglu (Krumbach), Julia Ertel (Langenneufnach), Colin Fendt (Ziemetshausen), Lorenz Flachowsky (Wiesenbach-Oberegg), Franka Ganz (Babenhausen), Marina Gaßner (Krumbach), Julia Gessel (Krumbach-Niederraunau), Niklas Göser (Krumbach), Sarah Graf (Oberrieden), Johannes Greiner (Neuburg an der Kammel-Wattenweiler), Davide Guadatiello (Thannhausen), Michael Gufler (Burtenbach), Hanna Gutmann (Aletshausen), Gothia Heid (Babenhausen), Sarah Hieber (Ichenhausen), Anna Hofhansl (Deisenhausen-Unterbleichen), Franziska Huber (Ziemetshausen), Melissa Jung (Deisenhausen), Cigdem Karakaya (Babenhausen), Oskar Kartasinski (Ziemetshausen), Marius Keller (Ebershausen-Seifertshofen), Sabrina Klement (Pfaffenhausen), Kira Kolb (Babenhausen), Marius Kolb (Krumbach), Simone Konrad (Krumbach), Moritz Kornegger (Krumbach-Niederraunau), Daniel Körper (Babenhausen), André Krumm (Krumbach), Lukas Leopold (Krumbach), Sophie Liedel (Kettershausen-Bebenhausen), Carlotta Lorenz (Krumbach-Niederraunau), Tina Lukasch (Kettershausen), Justine Mannes, (Deisenhausen-Unterbleichen), Evelyn Mayr (Krumbach), Elisa Meichelböck (Deisenhausen-Oberbleichen), Marietheres Mensch (Kirchhaslach), Milena Mieling (Breitenthal), Samuel Miller (Krumbach), Julia Morasch (Krumbach), Johannes Möschl (Aletshausen-Winzer), Florian Moser (Babenhausen), Lukas Müller (Deisenhausen), Matthias Müller (Deisenhausen), Timm Mutzel (Babenhausen), Nico Neugebauer (Aletshausen-Winzer), Lena Oniszczuk (Wiesenbach-Oberwiesenbach), Esra Özgün (Thannhausen), Antonia Pfeiffer (Krumbach), Dominic Pölcher (Babenhausen), Andrea Posselt (Oberschönegg-Dietershofen), Anna Rampp (Kirchheim in Schwaben-Hasberg), Florian Rampp (Aletshausen-Haupeltshofen), Lea Rampp (Krumbach-Niederraunau), Tobias Ritter (Deisenhausen), Michael Sauter (Kettershausen-Zaiertshofen), Alina Schädle (Babenhausen-Klosterbeuren), Lukas Schäfer (Waldstetten), Jonas Schenk (Thannhausen), Lena Schmid (Krumbach), Johannes Schmidberger (Waltenhausen), Nikolai Schneider (Aletshausen-Wasserberg), Peter Schropp (Oberrieden-Unterrieden),Taylor Schropp (Breitenthal-Nattenhausen), Anna Schuler (Waltenhausen), Franziska Schwarz (Neuburg an der Kammel-Edelstetten), Clarissa Schwidefsky (Münsterhausen), Jonathan Sergienko (Roggenburg-Ingstetten), Philipp Spaun (Babenhausen), Patryk Splitt (Münsterhausen), Jana Stegmann (Breitenthal), Nicole Stiegeler (Buch-Ebershausen), Luca Stoll (Kettershausen), Svenja Stolz (Kettershausen-Zaiertshofen), Ilana Strähle (Krumbach), Amelie Strobl (Krumbach), Lukas Täubrich (Deisenhausen-Unterbleichen), Janik Thalhofer (Deisenhausen), Katharina Tiefenbacher (Pfaffenhausen), Mehmet Turgay (Babenhausen), Katharina Veit (Ichenhausen-Autenried), Stephan Wagner (Neuburg an der Kammel-Edelstetten), Simone Weber (Kettershausen), Lea Ziegler (Babenhausen). (zg)