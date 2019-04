02.04.2019

Herzhafter Spaß und Situationskomik im Theater Stoffenried

Die Landjugend Stoffenried serviert „Die unglaubliche Geschichte vom gestohlenen Stinkerkäs“

Von Thomas Niedermair

Viel zu lachen und schmunzeln gab es bei der ausverkauften Premiere einer turbulenten Komödie, die im Vereinsheim Stoffenried präsentiert wurde. „Die unglaubliche Geschichte vom gestohlenen Stinkerkäs“, ein Lustspiel in drei Akten, das von Bernd Gombold geschrieben wurde, sorgte in der Aufführung der Landjugend Stoffenried für herzhafte Unterhaltung und bescherte dem Publikum einen kurzweiligen Theaterabend.

Die Akteure der Landjugend boten eine ansprechende Gemeinschaftsleistung und brachten durch ihr engagiertes Spiel und in schwäbischer Mundart die Situationskomik der an Irrungen und Wirrungen, an Missverständnissen und Verwechslungen reichen Komödie herzhaft und effektvoll zur Geltung.

Schauplatz des Dreiakters ist die Werkstatt vom Hämmerle Sepp (Winfried Schrapp), einem Schreiner, der zwar an der Wand seinen Meisterbrief hängen hat, dessen nahezu kompletter Gedächtnisverlust als Folge einer feucht-fröhlichen Weihnachtsfeier des örtlichen Musikvereins allerdings auf wenig meisterlichen Umgang mit Alkohol schließen lässt. Mit Brummschädel stellt der unter der Fuchtel seiner resoluten Gattin Pauline (Sarah Schrapp) stehende Bierliebhaber „am Morgen danach“ fest, dass ihm die Erinnerung an die letzte Nacht völlig abhandengekommen ist. Es fehlt auch sein Geldbeutel und in seiner Werkstatt befindet sich eine ihm unbekannte Leiter mit abgebrochener Sprosse. Kaum besser geht es seinem Sohn Frank (Alexander Schrapp), der einen kaputten Fensterladen heimbrachte, und dem Polizisten Siegmund (Christian Zahn), der als Resultat einer durchzechten Nacht eine abgebrochene Leitersprosse und eine Verletzung am Kopf abbekommen hat. Dass Sepp in Siegmunds Hose aufgewacht ist und Siegmund in des Schreiners Beinkleid, erleichtert die Aufklärung der mysteriösen Geschehnisse ebenso wenig wie die Tatsache, dass in besagter Nacht zudem der titelgebende Stinkerkäs aus dem Schlafzimmer der Pfarrhaushälterin Eugenie (Monika Walter) entwendet worden ist. Gesteigert wird das allgemeine Chaos noch durch den Dirigenten Hugo (Hans Peter Schrapp), der zu seinem Leidwesen zwei aufgeweckte Zwillingstöchter hüten muss und im Schlafzimmer der Tochter Tina ausgerechnet Sepps Geldbeutel und Siegmunds Schnupftabakdose gefunden hat. Kein Wunder, dass auf die nächtlichen Erlebnisse der Alkoholsünder nicht nur Pauline mit Wut, Empörung und Teppichklopfer reagiert, sondern sich auch Siegmunds tobende Gattin Klara (Theresa Dreier) und Franks Freundin Evi (Theresa Konrad), Hugos zweite Tochter, nach dem scheinbaren Fehlverhalten ihrer Mannsbilder als schlagkräftige Weibsbilder erweisen. Auch Tina, die sich ihr Schweigen über jene ominöse Nacht bezahlen lässt – nach dem Motto „Reden ist Silber, Schweigen ist teuer“ – scheint zur zunehmenden Verzweiflung des Feier-Trios beitragen zu wollen. Sepp, Frank und Siegmund müssen erkennen, dass es fatale Folgen haben kann, wenn man „g’soffa hat, bis mer d’Mutterschproch’ verlernt hat“. Oder war vielleicht alles doch nicht ganz so schlimm wie befürchtet? Und welche Rolle spielt Evi, die schließlich das Durcheinander auf die Spitze treibt, um den Männern eine kleine Lektion zu erteilen?

Das lebhafte Spiel der Akteure, von denen diesmal besonders Winfried Schrapp (mit Dauer-Leidensmiene als Sepp), Monika Walter (als Pfarrhauserin und Stinkerkäs-Herstellerin Eugenie) und Christian Zahn (als glückloser Dorfpolizist Siegmund) für zahlreiche Lacher sorgten, wurde mit verdientem und lautstarkem Applaus gewürdigt.

Die weiteren Spieltermine für das turbulente Lustspiel: am Samstag, 6. April, um 20 Uhr; am Sonntag, 7. April, um 19 Uhr; am Freitag, 12. April, um 20 Uhr; am Samstag, 13. April, um 20 Uhr. Alle Vorstellungen sind allerdings bereits ausverkauft.

