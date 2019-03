05:00 Uhr

Herzliches Krumbacher Finale für Chefarzt Richter

Die Referenten des Symposiums arbeiten im Alltag eng zusammen. Im Rahmen des Symposiums wurde Chefarzt Dr. Richter in den Ruhestand verabschiedet und Dr. Vollmer als neuer Chefarzt an der Klinik Krumbach begrüßt. Das Bild zeigt (von links) die Chefärzte Dr. Carsten Hehlert-Friedrich, Dr. Dieter Scheffelmeier, Dr. Alexander Heiß und Dr. Siegfried Wagner mit ihrem neuen Kollegen Chefarzt Dr. Christian Vollmer sowie Klinikvorstand Dr. Volker Rehbein, den scheidenden Chefarzt Dr. Gerhard Richter, Professor Dr. Peter Möller (Universitätsklinik Ulm), Chefarzt Dr. Peter Müller (Klinik Günzburg), Landrat Hubert Hafner und den Vorsitzenden des Hausärztlichen Qualitätszirkels Dr. Hans-Peter Hadry.

Klinik organisiert zum Chefarztwechsel Symposium, bei dem viele Wegbegleiter Richters zu Gast sind.

Den fachlichen Austausch unter Kollegen wollte der scheidende Chefarzt der Abteilung Gastroenterologie an der Klinik Krumbach auch bei seinem Abschied in den Mittelpunkt rücken. Dennoch ließen es sich Vertreter des öffentlichen Lebens, die Dr. Gerhard Richter während seiner 23-jährigen Tätigkeit an der Klinik in Krumbach geschätzt haben (wir berichteten), nicht nehmen, ihm auf dem Weg in den Ruhestand Dank und Glückwünsche mitzugeben. Landrat Hubert Hafner rückte in seiner Laudatio die große fachliche Expertise von Chefarzt Dr. Richter sowie dessen menschliche Qualitäten wie Einfühlsamkeit und Verständnis für Patienten und auch Mitarbeiter in den Fokus. Und zum guten Ende brachte die Blaskapelle Gaismarkt-Niederraunau-Winzer mit etwa 30 Musikern Richter und den Gästen ein Ständchen.

Ihren guten Ruf habe die Klinik Krumbach ein gutes Stück der Arbeit des scheidenden Chefarztes zu verdanken, sagte Klinikvorstand Dr. Volker Rehbein. Man habe immer eine von Vertrauen geprägte und zukunftsorientierte Zusammenarbeit gepflegt, bei der auch kritischer Meinungsaustausch einen festen Platz hatte. Dr. Richter habe als Chefarzt die gesamte Gastroenterologie und die Endoskopie in Krumbach stark weiterentwickelt und so den guten Ruf der Klinik Krumbach über die Region hinaus gestärkt, so Klinikvorstand Dr. Rehbein.

Er werde die Zeit mit Chefarzt Dr. Richter in bester Erinnerung behalten, sagte Landrat Hafner auch in seiner Funktion als Vorsitzender des Verwaltungsrats der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach und dankte Richter, der nach 23 Jahren an der Klinik Krumbach jetzt in den Ruhestand geht. Mit guten Wünschen begrüßte Hafner Richters Nachfolger Chefarzt Dr. Christian Vollmer.

Der Patient steht in Krumbach im Mittelpunkt

Für ihn habe immer die Frage „Was braucht und will der Patient?“ im Mittelpunkt gestanden, sagte Dr. Richter, der sich bei Verabschiedung und Symposium über die Anwesenheit einiger Wegbegleiter wie Professor Dr. Wolfgang Schreml, Gründer und Ehrenvorsitzender des Raphael Hospiz Vereins Günzburg, freute. Auch Richters Vorgänger Dr. Anton Epple kam zur festlichen Verabschiedung in die Klinik Krumbach.

Für die niedergelassenen Ärzte der Region sprach der Niederraunauer Allgemeinarzt Dr. Hans-Peter Hadry, mit dem Klinikarzt Dr. Richter eine enge Zusammenarbeit zugunsten der Patienten gepflegt hat. Dr. Hadry, Vorsitzender des Hausärztlichen Qualitätszirkels Krumbach, lobte die außergewöhnlich gute Zusammenarbeit zwischen Klinikärzten und niedergelassenen Ärzten und bot Richters Nachfolger Dr. Vollmer an, diese enge Kooperation weiterzuführen.

Welch großes Spektrum an der Klinik Krumbach geboten wird, machten neben Dr. Hadrys Referat über die Allgemeinärztliche Versorgung auch die Fachbeiträge von Chefärzten der Kliniken Krumbach und Günzburg und von Professor Dr. Peter Möller, Ärztlicher Direktor des Instituts für Pathologie am Universitätsklinikum Ulm, deutlich.

Der Bogen war weit gespannt und umfasste nicht nur die Fachbereiche Unfallchirurgie-Orthopädie, Anästhesie-Intensivmedizin, Viszeralchirugie und Kardiologie-Angiologie, sondern auch Pathologie und Hämatologie-Onkologie. Der aus Ravensburg stammende neue Chefarzt schätzt diese Vielseitigkeit, die ihm bei seiner Begrüßung an der Klinik Krumbach präsentiert worden ist – denn mit umfassenden Weiterbildungen in Innerer Medizin, Gastroenterologie, Hämatologie und Onkologie ist der 45-jährige Dr. Christian Vollmer ebenfalls fachlich breit aufgestellt.

