Hier entstehen in Krumbach und den Ortsteilen neue Wohnmöglichkeiten

Plus Krumbachs Einwohnerzahl steigt weiter. Wie die Stadt darauf reagiert und welche Projekte es aktuell gibt.

Die 14.000er-Grenze liegt für Krumbach sozusagen „in Griffweite“. 13.778 Einwohner waren es offensichtlich zum Jahreswechsel. Und die Tendenz ist weiter steigend. So ist es keine Überraschung, dass in Krumbach Bauland gefragt ist. An etlichen Stellen entstehen in Krumbach neue Wohnmöglichkeiten wie am Reschenberg oder auch in Edenhausen.

Reschenberg: Im Krumbacher Südwesten ist im Bereich Reschenberg ein neues Baugebiet mit 27 Bauplätzen geplant (wir berichteten). Dem Neubau einer Heizzentrale an das bestehende Betriebsgebäude und dem Neubau einer Lager- und Maschinenhalle stimmte der Krumbacher Bauausschuss einstimmig zu.

Neue Wohnhäuser in Edenhausen: Bis zu fünf neue Wohnhäuser könnten in Edenhausen im Bereich „Hohle Gasse“ entstehen. Derzeit läuft das Verfahren für eine Änderung und eine Erweiterung des entsprechenden Bebauungsplans. Der Bauausschuss empfahl dem Stadtrat nun einstimmig, die entsprechende Änderung und Erweiterung zu beschließen und auch den entsprechenden Billigungsbeschluss auf den Weg zu bringen.

Mehrfamilienhaus/Niederraunau: Entsteht im Bereich Untere Gasse im Krumbacher Ortsteil Niederraunau ein Mehrfamilienhaus? Im Bauausschuss wurde jetzt über einen entsprechenden „Antrag auf Vorbescheid“ debattiert. Stadtbaumeister Björn Nübel machte unter anderem deutlich, dass die Planung von sechs auf vier Wohneinheiten reduziert werden müsse.

In der Diskussion im Ausschuss wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass in diesem Bereich mit großer Bürgerbeteiligung im Jahr 2012 ein Bebauungsplan entstanden sei. Der Bauausschuss signalisierte seine grundsätzliche Zustimmung zu dem Vorhaben. Unter anderem wurde aber darauf hingewiesen, dass maximal vier Wohneinheiten möglich seien.

Buchkopf: Im Bereich der Straße Am Buchkopf im Südwesten Krumbachs ist eine neue Anlage mit elf Wohneinheiten geplant (wir berichteten). Zuletzt wurde das vorgesehene Gebäude im Zuge der Planung Richtung Süden versetzt. Stadtbaumeister Björn Nübel wies am Montag im Bauausschuss darauf hin, dass das Projekt im Zuge der Planung deutlich von der nördlichen Begrenzung (acht Meter) abgerückt worden sei. Wie Nübel bereits im Februar im Stadtrat erklärte, sind in diesem Bereich Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen vorgesehen. Mit Blick auf die Planung steht die Frage im Raum, ob und wie sich die Anlage in die Umgebung einfügt. Wie Nübel weiter erläuterte, seien jetzt für den Komplex zwei statt ein Gebäude vorgesehen. Kenntlich gemacht worden sei der Parkbereich. Jeweils einstimmig sprach sich der Bauausschuss dafür aus, die entsprechenden Änderung des Bebauungsplans „Am Buchkopf“ als Satzung zu beschließen.

Zwischen der Mindelheimer Straße, dem Spitalweg und dem Krumbächle soll ebenfalls eine neue Wohnanlage entstehen. Foto: Peter Bauer

Tiernahrung: In der Krumbacher Hans-Lingl-Straße 17 befindet sich derzeit ein Möbelmarkt im Obergeschoss des bestehenden Anwesens. Dieser soll, so heißt es in der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung, verkleinert werden. Im nordöstlichen Bereich des Gebäudes soll eine Gewerbeeinheit „Tiernahrung“ mit einer Verkaufsfläche von 427 Quadratmetern eingebaut werden. Der Bauausschuss stimmte einstimmig zu.

Stadtgarten: Ursula Bader (CSU) freut sich, dass der Wasserspielplatz „gut angenommen“ wird. Mit Blick auf die Corona-Krise schlug sie vor, auch im Stadtgarten zusätzliche Spielgeräte aufzustellen.

Hohlstraße: Manfred Pfeiffer (JW/OL) sprach die Engstelle in der Hohlstraße an. Er plädierte für eine Regelung „Fahrradfahrer frei Richtung Osten“.

Wasserversorgung: Klemens Ganz (UFWG) sprach das Thema Wasserversorgung an. Von einer eventuellen Wasserknappheit sei Krumbach weit entfernt, betonte Bürgermeister Hubert Fischer.

