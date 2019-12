vor 24 Min.

Hier sind die Fahrschüler auf Strom unterwegs

Bei Lisa Lenz lernen Fahranfänger auch mit dem E-Auto umzugehen. Welche Vorteile sie in dieser Mobilität sieht.

Von Gertrud Adlassnig

Fahren lernen mit dem Auto der Zukunft, das hört sich gut an, doch ganz so einfach ist es nicht. Denn das E-Auto hat Besonderheiten, auf die die Führerscheinprüfung – noch – nicht eingeht. Dennoch hat die Fahrlehrerin Lisa Lenz in ihrem Fahrzeugpool bereits seit zwei Jahren ein Auto mit Elektromotor. Der Haken: wer einen allgemeingültigen Führerschein erwerben will, muss die Prüfung mit einem Fahrzeug mit Schaltgetriebe ablegen. Elektroautos haben aber keine Getriebe, folglich auch keine Schaltung. Lisa Lenz hat sich dennoch nicht abschrecken lassen und bietet ihren Fahrschülern Fahrstunden im E-Fahrzeug an.

Zusätzliches Sicherheitsgefühl für die Fahrschüler

„Betankt“ wird das Fahrzeug in der Regel über Nacht an der eigenen Stromleitung, die exklusiv ökologischen Strom führt. Der Verbrauch während der Fahrstunden ist gering. Ein Rekuperationsmodus, der separat zuschaltbar ist, führt dazu, dass Energie in den Speicher rückgeführt wird, wenn der Fahrer vom Gas geht. Dadurch senkt sich der Verbrauch bei langsamen Stadtfahrten auf beinahe Null. „Dieses sanfte Abbremsen erhöht zusätzlich das Sicherheitsgefühl der Fahranfänger“, erklärt Lenz, den doppelten Vorteil des E-Fahrzeugs im Stadtverkehr. „Das ist gerade umgekehrt zum Verbrennungsmotor, der im Stop-and-Go-Verkehr der Innenstädte besonders durstig ist.“

Derzeit werden die Schüler bei Lenz in der Regel auf beiden Fahrzeugtypen ausgebildet. Dem zukunftsträchtigen E-Fahrzeug ohne Getriebe und starker Beschleunigung („Da bleibt so mancher Sportwagen an der Ampel abgeschlagen zurück“) und dem konventionellen Auto mit Verbrennungsmotor. „Die bisherige Regelung sieht vor, dass Personen, die auf E-Autos gelernt haben und deshalb nur Automatik gefahren sind, nur einen Automatik-Führerschein bekommen“, erklärt der Sprecher der Fahrlehrer, Dieter Behrends. Erst nach einem weiteren halben Jahr und entsprechenden Fahrstunden können sie sich erneut zur Prüfung anmelden und dann auf einem Fahrzeug mit Getriebeschaltung den allgemeinen Führerschein erwerben. Das bedeutet einen zusätzlichen Aufwand an Fahrstunden und Prüfungsgebühren. „Wir von der Fahrlehrervereinigung wollen darauf hinwirken, dass die bisherige Regelung zukunftsorientiert abgeändert wird“, betont Behrends. Ziel soll sein, dass während der Fahrschulzeit parallel eine bestimmte Stundenzahl im Fahrzeug mit Schaltgetriebe absolviert wird und dann der Führerschein allgemeine Gültigkeit besitzt“, erklärt Lisa Lenz, die weiß, dass die Koordination von Kupplung, Bremse und Gas für viele Schüler eine Herausforderung ist. „Es gibt einen kleinen Kreis von Fahrschülern, die dezidiert nur den Automatik-Führerschein machen möchten. Das sind oft ältere Personen oder solche mit körperlichen Einschränkungen. Die können dann den gesamten Unterricht mit den E-Golf absolvieren.“

Fahrschüler müssen sich nicht um die Schaltung kümmern

Doch die einzige weibliche Fahrlehrerin in Krumbach setzt nach Rücksprache mit ihren Schülern den E-Golf auch im normalen Übungsalltag ein. „Besonders bei den ersten Fahrstunden hat das Elektrofahrzeug Vorteile für die Lernenden. Da sie sich nicht um die Schaltung kümmern müssen, können sie sich ganz auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren.“

Für Lenz ist der Elektroantrieb schon heute im Nahverkehr das Auto der Wahl. „Da fehlt es an keiner Bequemlichkeit. Sitzheizung und Frontscheibenheizung beispielsweise können schon vor dem Start eingeschaltet werden, ohne dass ein Motor läuft und Abgase produziert.“

In naher Zukunft, ist sie sich sicher, werde die E-Mobilität auch für den Fernverkehr gut nutzbar, für den heute noch die Reichweiten zu gering und die Tanksituation zu unübersichtlich ist. „Leider sind Tankstellen nicht immer und überall für jedes E-Fahrzeug sofort nutzbar. Nur an den Autobahnen gibt es ein einheitliches System mit einheitlichen Preisen. Dafür benötigt man aber eine Kreditkarte. Außerhalb der Autobahnen wird es kompliziert, man muss den Anbieter kontaktieren und die Tankstelle freischalten lassen. Da habe ich mich selbst noch nicht rangetraut. Für uns ist das E-Auto deshalb bisher das perfekte Zweitfahrzeug, nutzbar in einem Radius bis Ulm, Augsburg oder Kempten.“

