00:37 Uhr

Hier wird gemeinsam gerockt

Sommerfest mit größter Band Mittelschwabens in Ursberg

Mit „Rock me – die größte Band Mittelschwabens“ dürfen sich alle Gäste des Ursberger Sommerfests am kommenden Samstag um 18.30 Uhr auf ein ganz besonderes Event freuen: Musikpädagoge und Unternehmer Tobias Mrzyk aus Memmingen wird dabei zusammen mit allen Besuchern eine Rockband bilden, die gemeinsam Musik macht.

Dabei ist es ganz egal, ob jemand musikalische Vorerfahrung hat oder nicht. Mrzyk, der beruflich unter anderem Musikworkshops mit Top-Managern veranstaltet, ist gespannt: „Ein ‚Orchester’ mit rund 1500 Musikern hat man nicht alle Tage vor sich stehen. Ich freue mich darauf, beim Ursberger Sommerfest Menschen die Möglichkeit zu geben, über sich hinauszuwachsen, und dabei wahre Freude und Erfolg zu empfinden.“ Das Dominikus-Ringeisen-Werk kennt Tobias Mrzyk seit seinem Studium. In dieser Zeit hat er als Student Urlaubsreisen für Menschen mit Behinderungen begleitet und dabei wertvolle Erfahrungen für seine berufliche Laufbahn gesammelt: „Das war eine sehr spannende und lehrreiche Zeit für mich. Es freut mich sehr, dass es jetzt ein Wiedersehen in Ursberg gibt.“ Was genau Tobias Mrzyk am Samstag vorhat, will er noch nicht verraten. Nur so viel: „Es wird ein tolles Erlebnis, Teil dieser Rockband zu sein und mit ganz besonderen Instrumenten Musik zu machen. Und das Allerbeste: Es kann wirklich jeder mitmachen“, schmunzelt Mrzyk. Den besonderen Charme sieht er auch darin, dass Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam Musik machen und die Frage nach einer Behinderung dabei absolut keine Rolle spielt. Professionell unterstützt wird Tobias Mrzyk von einer Abordnung der Ziemetshauser Musikanten, die dann im Anschluss an das Event zu einem Stimmungsabend im Festzelt aufspielen bevor der Festtag um 22.30 mit den musikalischen Wasserspielen der Freiwilligen Feuerwehr Oberrohr endet. Das Event ist Teil des Ursberger Sommerfests des Dominikus-Ringeisen-Werks, das am Samstag, 21. Juli und Sonntag, 22. Juli, auf dem Ursberger Josefsplatz stattfindet. Alle Informationen dazu gibt es auf www.drw.de. (zg)

stammt aus Memmingen und ist examinierter Berufs- und Musikpädagoge. Neben seiner Tätig- keit als Musiklehrer coacht der junge Familienvater, der sich selbst als Voll- blut-Musiker beschreibt, europaweit Top-Manager von großen Unternehmen und entdeckt mit diesen, oft musikalisch völlig unerfahrenen Führungs- kräften, deren kreatives Potenzial. Weitere Informationen dazu finden sich auf www.leadschlag-teamevents.de

Themen Folgen