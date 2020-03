vor 22 Min.

Hilfe für krebskranke Kinder

Wie Nicole und Peter Mayer seit fünf Jahren das Klinikum Augsburg unterstützen

9450 Euro überwies Peter Mayer am Ende des Jahres 2019 an den Verein Glühwürmchen und an die Elterninitiative Lichtblicke. Beide Vereine engagieren sich für krebskranke Kinder, die am Klinikum Augsburg behandelt werden. Es ist die fünfte Spende dieser Art von Peter und Nicole Mayer. Ihre Hilfeleistung verstehen sie als Geste des Dankes, denn ihr Sohn Max hatte Leukämie und konnte geheilt werden. Seither unterstützen die Mayers die Krebstherapie von Kindern aus Solidarität mit den betroffenen Familien. Im ersten Jahr kamen 1200 Euro zusammen, erinnert sich Peter Mayer. Der Betrag konnte Jahr für Jahr kräftig erhöht werden.

Peter Mayer verkauft Christbäume. Für jeden verkauften Christbaum geht ein Euro in die Spendenkasse. Am dritten Adventswochenende jedes Jahres veranstalten die Mayers einen Umtrunk und Imbiss, dessen Erlös ebenfalls in die Spendenkasse kommt. Mittlerweile wird die Aktion so gut angenommen, dass sie in der beheizten Halle der Firma in Hagenried abgehalten wird. Freunde und Bekannte der Mayers packen mit an, und im Dezember 2019 boten auch die „Faschingsfreunde Münsterhausen“ Unterstützung an, insgesamt circa 20 helfende Händepaare.

Das Fleisch stellte die Landmetzgerei Frey aus Stadtbergen kostenlos und manch ein Besucher der Aktion gab einen zusätzlichen Betrag in die Spendenkasse. Peter Mayer ist mit dem Ergebnis 2019 sehr zufrieden, hat sich aber für 2020 eine Steigerung auf 12000 Euro vorgenommen. (hli)

