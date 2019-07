15:09 Uhr

Hilferufe aus dem Aufzug

Mysteriöse Hilferufe waren am Dienstag in Thannhausen in der Bahnhofstraße zu hören. Sie kamen aus einem Aufzug.

Am Dienstag gegen 16 Uhr ging über den Notruf die Mitteilung ein, dass in der Bahnhofstraße in Thannhausen Hilferufe einer weiblichen Person zu hören wären. Als die Streife der Polizeiinspektion Krumbach dort ankam, bestätigte sich der Sachverhalt. Nach längerem Suchen nach der Ursache konnte festgestellt werden, dass die Rufe aus dem Aufzugsschacht eines Mehrfamilienhauses kamen, teilte die Polizei mit. Dort war nämlich der Aufzug stecken geblieben. Die verständigte Feuerwehr konnte die Dame aus ihrer misslichen Lage befreien. Nach einer kurzen ärztlichen Behandlung war sie wieder wohlauf. (pm)

