Historisches Rathaus „hielt verdammt viel aus“

Einen Blickfang in Form von zwei am Computer gestalteten Bildern schuf Intermedia-Designerin Cosima Thieme für die Stadtbücherei anlässlich der Wiedereröffnung nach Abschluss der Sanierungsarbeiten am Historischen Rathaus von Thannhausen. Unser Bild zeigt beim Festakt (von links): Bürgermeister Georg Schwarz, Landtagsabgeordneten Alfred Sauter, Architekt und Bauleiter Peter Schoblocher, Büchereileiterin Claudia Schramm und Cosima Thieme.

Wie Handwerkskunst, Technik und 1,2 Millionen Euro ein Baudenkmal neu erstrahlen lassen. Festakt zum Sanierungsabschluss in Thannhausen.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Es lägen zwei schwierige Jahre hinter ihnen. Darin waren sich alle an der Sanierung des Historischen Rathauses von Thannhausen Beteiligten einig. Zahlreiche knifflige technische Probleme waren zu lösen, Handwerksfirmen mussten auf alte Techniken zurückgreifen und viel Geld musste investiert werden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Das Raumgefühl auf allen Stockwerken ist großartig, Ästhetik und Funktionalität sind im Einklang. Das ist auch nötig, denn mit der Stadtbücherei, dem Familienzentrum ComeIn und dem Festsaal soll das Gebäude multifunktional genutzt werden.

Bürgermeister Georg Schwarz erinnerte sich im Rahmen der feierlichen Wiedereröffnung daran, wie das Gebäude bei seinem Amtsantritt vor elf Jahren aussah. Im Erdgeschoss befand sich ein Schreibwarenladen, die Bücherei war auf den 1. Stock begrenzt. Die Arkaden auf der Ostseite wurden ständig verunreinigt. Im Festsaal, der zugleich Sitzungssaal war, saßen die Räte auf marodem Mobiliar und litten unter den Launen der Heizung. Dass Thannhausen nun über ein weiteres echtes Vorzeigeobjekt verfüge, das sei auch dem Umstand zu verdanken, dass die Stadt in den Genuss von speziellen Fördermitteln kam, nachdem sie als „Kommune mit besonderem Handlungsbedarf“ eingestuft worden war. Mit 90 Prozent Zuschuss konnten die Belange „Barrierefreiheit“ und „Brandschutz“ realisiert werden.

Der Festsaal in Thannhausen fand zu klassischer Schönheit zurück

Architekt und Bauleiter Peter Schoblocher erläuterte, wie durch das Einziehen der Arkaden das Erdgeschoss eine räumliche Balance bekam und wie der Festsaal nach der Entfernung des grau-grünen Anstrichs und der Entsiegelung des Parkettbodens zu einer geradezu klassischen Schönheit fand. Der Brandschutz sei besonders heikel gewesen. Eine spezielle Anlage sorge dafür, dass das Treppenhaus auch im Brandfall rauchfrei bleibe, denn ein zweiter Fluchtweg hätte nicht geschaffen werden können.

Landtagsabgeordneter Alfred Sauter brach eine Lanze für die Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude. Diese definierten sich allein dadurch, dass sie über Jahrhunderte hinweg viel ausgehalten hätten. Das Historische Rathaus von Thannhausen habe im Zuge der Sanierung verdammt viel ausgehalten und setze ein Zeichen in einer Zeit, in der viele Gebäude nur noch für eine Nutzungsdauer von 30 Jahren konzipiert würden. Er habe ein gutes Gefühl, in einem Land zu leben, das es sich leisten könne, so aufwendig das von den Vorfahren Ererbte zu erhalten, so Alfred Sauter in seinem Grußwort.

Claudia Schramm, Leiterin der Stadtbücherei, verwies auf das attraktive Programm der Eventwoche, mit dem möglichst viele Bürger der Stadt angelockt werden sollen, das sanierte Historische Rathaus aufzusuchen. Viel Neues gebe es in ihrer Bücherei, unter anderem ein avantgardistisches Gerät, das bislang ungeahnte Möglichkeiten eröffne, E-Books zu nutzen. Die Leiterin des Familienzentrums ComeIn, Carmen Grauer, erklärte, sie sei ursprünglich irritiert gewesen, ihr Domizil verlassen und in das historische Rathaus umziehen zu müssen. Sie sei nun aber begeistert von den neuen Räumlichkeiten ihrer Einrichtung.

Als Blickfang erwiesen sich die von Cosima Thieme, Studentin des Faches Intermedia-Design an der Universität Trier, gestalteten Bilder für die Bücherei.

