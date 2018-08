vor 37 Min.

Hochkonjunktur bei den Baufirmen lässt kommunale Bauprojekte leiden

Der Boom in der Baubranche hat Schattenseiten für Gemeinden. Kostensteigerungen müssen kalkuliert werden. Die Buchstraßensanierung verzögert sich zum Beispiel in Krumbach.

Von Rebecca Mayer

Aus weiter Ferne sieht man an den Straßenrändern große rote Bagger, oder Lastwagen, gefüllt mit brauner Erde, stehen. Bauarbeiter fahren Schubkarren mit Beton auf die Baustelle. Von der einstmals grünen Wiese ist nichts mehr zu sehen. Denn an vielen Stellen in der Region wird derzeit gebuddelt, gebaut, gearbeitet und saniert. Die Geschäfte der Baufirmen boomen –zum Leid von privaten Häuslebauern und den Kommunen. Besonders den Kommunen macht der Bauboom zu schaffen. Denn die Baumaßnahmen laufen anders ab, als geplant und verteuern sich auch.

In Krumbach verzögerten sich unter anderem geplante Bauprojekte, sagt Hubert Fischer, Krumbacher Bürgermeister. Gerade wird die Adolf-Kolping-Straße in Krumbach ausgebaut. „Die Planung war im Winter. Im Januar haben wir die Ausschreibung für die Firmen abgegeben, doch erst jetzt wird gebaut.“ Auch im Ortsteil Billenhausen kommt es am neugebauten Kindergarten zu Verzögerungen. „Geplant war der Einzug an Ostern. Später hieß es Pfingsten und jetzt bin ich froh, wenn es im September klappt“, sagt Fischer. Auch in der Buchstraße in Krumbach werde sich der geplante Straßenausbau nach hinten verschieben. „Mit dem Tiefbau werden wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr beginnen können“, erklärt der Bürgermeister. „Die Baumaßnahmen dauern zwar länger, aber komplett streichen ist auch keine Lösung.“ Denn Kanäle müssten saniert, Straßen müssten ausgebaut werden und Kindergartenplätze würden weiterhin benötigt.

Der Grund für die Verzögerung sei, so Fischer, keine Schuldfrage, sondern eine Kombination aus Allem. „Es wird überall gebaut“, sagt er. Bei den öffentlichen Ausschreibungen der Kommunen müssten interessierte Baufirmen bis zu einem Vergabetermin ein Angebot an die Kommune abgeben. „Doch wenn man Pech hat, kommt keines“, sagt Fischer. Dann beginne das Ausschreibungsverfahren von vorne und im Nu verschiebe sich ein Bauprojekt um bis zwei Monate.

Angebote gibt es nur auf Nachfrage

Früher hätten regelmäßig drei bis fünf Baufirmen ein Angebot für eine Baumaßnahme abgegeben. „Jetzt sind die Firmen allerdings so ausgelastet, dass sie nur auf Nachfragen der Gemeinde ein Angebot abgeben.“ Doch auch bei landkreisweiten Baumaßnahmen sehe die Situation, so Fischer, nicht anders aus. „Auch beim Bau der neuen Fos/Bos-Schule in Krumbach musste den Firmen hinterhertelefoniert werden.“ Und wenn eine Baufirma bei einem Projekt keine Konkurrenz hätte, passe sie natürlich auch ihre Preise an. „Die Kosten für Handwerker, Kies, Beton oder Asphalt sind in den letzten Jahren stark gestiegen“, sagt Bürgermeister Hubert Fischer. Zu hohe Kosten für den kommunalen Haushalt? „Ich denke nicht“, sagt Fischer. Zwar werden die Baumaßnahmen immer teurer, aber die Mehrkosten würden sich im Geld der Kommunen ausgleichen. „Bei den Baumaßnahmen ist nicht das Geld das Hauptproblem. Es fehlt an Fachfirmen, Fachleuten und am Personal.“

Auch der Verwaltungsgemeinschaft in Krumbach (VG) macht der Bauboom zu schaffen. In Breitenthal sei im kommenden Jahr als neues Bauprojekt die Sanierung des Kirchenweges geplant, verrät Bürgermeisterin und Vorsitzende Gabriele Wohlhöfler. Es sei zwar noch keine Kostenschätzung abgegeben worden, aber durch die allgemein erhöhten Preise stelle sich Wohlhöfler auch bei dieser Baumaßnahme auf höhere Kosten ein. Zurückgestellt seien in der VG aber noch keine Baumaßnahmen.

