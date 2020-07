vor 35 Min.

Hochwasserschutz Thannhausen kommt voran

Umfangreiche Arbeiten laufen zum Hochwasserschutz Thannhausen, hier am Drosselbauwerk an der Mindel (links), wo gerade Wasserbausteine hinter Spundwänden vom Bagger eingebaut werden.

Plus Experte vom Wasserwirtschaftsamt stellt Planungen für die Stadt an der Mindel vor. Problem mit Qualmwasser am Deich im Süden Wann das Projekt in Betrieb gehen kann.

Von Annegret Döring

Vom Stand der Arbeiten am Thannhauser Hochwasserschutz informierte in der jüngsten Stadtratssitzung in Thannhausen Maximilian Hartmann, der Leiter der Projektierungsabteilung am Wasserwirtschaftsamt Donauwörth das Ratsgremium.

Der Thannhauser Hochwasserschutz ist eingebunden in das Gesamtkonzept des Hochwasserschutzes Mindeltal und soll die Stadt Thannhausen und den Markt Münsterhausen vor sogenannten 100-jährlichen Hochwasserereignissen schützen. Fertig ist insbesondere der Betonbau des Drosselbauwerks an der Mindel im Süden Thannhausens. Der Stahlbau für das Projekt muss noch eingebaut werden. Im Oktober ist dieser Bauabschnitt voraussichtlich fertig“, berichtete er.

Der erste Thannhauser Deichabschnitt ist über zwei Kilometer lang

Weiter erklärte er den Deichbau des vorgesehenen Ringdeiches um die Stadt westlich der Mindel bis Nettershausen auf der Ostseite der Mindel bis zur Hasel. Dessen erster Bauabschnitt mit rund 2,2 Kilometern Deichlänge wird die Strecke vom Kreisverkehr beim Autohaus Landherr bis hin zur Bayersrieder Straße im Süden der Stadt sein. Zwei Deichtore sind in dem Projekt enthalten an der Bayersrieder Straße und an der Ursberger Straße. Enthalten sind auch drei Siele und drei Straßen- beziehungsweise Wegeüberführungen an der Haydnstraße, der Robert-Bosch-Straße und dem Riedweg. Die Entwurfsplanung ist mittlerweile abgeschlossen und wurde auch bereits überarbeitet. Bei der Überarbeitung wurde allerdings festgestellt, dass der Deich teils direkt auf Kiesschichten errichtet wird und daher Grundwasser auf der Luftseite des Deichs (das ist die Seite, die bei Hochwasser nicht nass wird) austritt. Dieses Wasser stünde etwa zehn bis 20 Zentimeter hoch. Man bezeichnet es, weil es sprudelt, als Qualmwasser oder auch Drängewasser. Dieses Wasser, so Hartmann, müsse abgeleitet werden, da es im Hinterland des Deiches keine ausreichenden Abführungsmöglichkeiten gibt. Drei verschiedene Lösungsmöglichkeiten präsentierte er hierfür: entweder die Innendichtung im Deichkörper oder die Ableitung in eine Vorflut oder den Einsatz von mobilen Pumpen, wenn sich dieses Wasser staut. Als Vorflut könnte teilweise der Mittelriedgraben dienen, doch einen Abfluss im Ernstfall kann dieser nicht vollständig leisten. Die günstigste Lösung ist der Einsatz mobiler Pumpen. Jedoch würde deren Unterhalt zulasten der Stadt Thannhausen gehen.

Im Stadtrat entspann sich eine große Debatte darüber, warum in 18 Jahren Planung des Hochwasserschutzes das Drängewasserproblem nun plötzlich auftauche und warum das übersehen wurde. Es fielen sogar scharfe Worte wie „Fehlplanung“. Die Stadt ist an der Zahlung des Hochwasserschutzes mit rund 27, 4 Prozent beteiligt. Das sei doch vertraglich geregelt. Für die jetzt entstehenden Mehrkosten durch das Drängewasser wolle man nicht geradestehen. Bürgermeister Held meinte, dass Schuldzuweisungen jetzt nichts brächten und verwies auf die Entwurfsplanung aus dem Jahr 2017, die Grundlage der Kosten für die Stadt sei. Das mit den Mehrkosten müsse man klären. Er sei darüber verärgert und bereits politisch mit Landtagsabgeordnetem Alfred Sauter in Kontakt. Peter Schoblocher (FW) bot an, diesbezüglich der Stadt seine Kontakte zum Umweltministerium zu nutzen. Experte Hartmann erklärte, dass er selber das Projekt 2014 übernommen habe. Das Qualmwasser sei immer ein Problem, wenn man einen Deich auf Kiesschichten stelle. Das sei damals im Entwurf nicht beachtet worden und das mit den Kosten müsse man im Oktober bei einem Klausurtermin klären.

Pumpen helfen das Qualmwasser wegzuschaffen

Günther Meindl (Grüne) erfragte noch Details zur Lösung mit den mobilen Pumpen. Es wären zwei große mit Dieselaggregaten betriebene Maschinen mit einer Pumpleistung von 350 Litern pro Sekunde von der Größe eines Baucontainers oder eben mehrere kleine mit Strom betriebene. Die Anschlüsse dafür könne man gleich in den Deich legen. Die Pumpen selber müssten dann aber an einem städtischen Ort wie dem Bauhof oder bei der Feuerwehr gelagert werden, führte Hartmann aus.

Das Ortsschild Thannhausen kommt vor das Deichtor

Weitere Überlegungen zum Bauabschnitt 1 betrafen das Deichtor an der Ursberger Straße. Das Ortsschild solle vor das Deichtor gesetzt werden, sonst müsse man das Tor größer dimensionieren und Leitplanken mit einplanen, da dies die höhere Geschwindigkeit des Verkehrs dann erfordere. Wenn nur 50 Stundenkilometer nach dem Ortsschild gefahren werden dürfen, dann gestalte sich das deutlich günstiger.

Den Grunderwerb für den Deichbau müsse man in Nettershausen noch durchführen. Einen Großteil der Flächen besitze man schon.

Gerd Olbrich (SPD) wollte wissen, ob der Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Hochwasserschutzes Ende 2021 zu halten sei. Dies sei noch machbar, versicherte Hartmann. Er verwies auch auf die Homepage des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth, wo von den einzelnen Baustellen der aktuelle Stand der Bauausführungen auf der „virtuellen Besucherplattform“ und im Abschnitt „Mediathek“ zu finden sei. www.wwa-don.bayern.de

Lesen Sie dazu auch:

Thannhausen stemmt einen Rekordhaushalt

Hochwasserschutz: Thannhauser Radweg wegen Rodungen gesperrt

Dieser Damm soll in Thannhausen für einen ruhigeren Schlaf sorgen

Start für den Thannhauser Hochwasserschutz

Themen folgen