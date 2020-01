17:00 Uhr

Hochwasserschutz: Thannhauser Radweg wegen Rodungen gesperrt

Die Arbeiten am Drosselbauwerk für den Hochwasserschutz in Thannhausen starten. Wegen Rodungsarbeiten muss nun ein Rad- und Spazierweg gesperrt werden.

Die Arbeiten am Drosselbauwerk für den Hochwasserschutz in Thannhausen starten. Wegen Rodungsarbeiten muss nun ein Rad- und Spazierweg gesperrt werden.

Wegen Rodungsarbeiten im Rahmen der Bauarbeiten zum Drosselbauwerk an der Mindel wird in Thannhausen der dort verlaufende Radweg vorübergehend gesperrt. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth wird, wie in einer Pressemitteilung angekündigt, kommende Woche im Rahmen des Vorhabens „Hochwasserschutz Thannhausen“ die Bauarbeiten am Drosselbauwerk an der Mindel weiterführen. Hierfür müssen ab Dienstag, 7. Januar, Bäume und Buschwerk entfernt werden und der Rad- und Spazierweg westlich der Mindel teilweise gesperrt werden. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Lesen Sie auch:

Hier entsteht eine attraktive Ecke für Thannhausen

Thannhausen: Aufenthalt an der Mindel soll attraktiver werden

Nachdem der Baubeginn beim feierlichen Spatenstich am 22. November vergangenen Jahres eingeleitet und die Baustraße westlich der Mindel hergestellt wurde, beginnen nun die Bauarbeiten für das Drosselbauwerk in der Mindel. Der erste Schritt ist das Freimachen des Baufeldes, das heißt, der Bewuchs im Bereich des geplanten Bauwerkes muss entfernt werden.

Spazierweg westlich der Mindel muss gesperrt werden

Eine Randbedingung der Planungen zum Hochwasserschutz Thannhausen ist, die Eingriffe in den bestehenden Bewuchs so gering wie möglich zu halten. So kann zum Beispiel der Bewuchs entlang der Mindel nördlich des Drosselbauwerks erhalten bleiben, da in diesem Bereich die vorhandenen zu niedrigen Deiche nicht erhöht werden, sondern dahinter ein neuer und höherer Deich angeschüttet wird.

Lesen Sie auch:

Dieser Damm soll in Thannhausen für einen ruhigeren Schlaf sorgen

Start für den Thannhauser Hochwasserschutz

Für die Rodungsarbeiten und die anschließenden Bauarbeiten muss der Rad- und Spazierweg westlich entlang der Mindel zwischen Teilungswehr und Mindelbrücke aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Eine Umleitung über die Jahnstraße wird eingerichtet. Weiter Informationen gibt es unter: www.wwa-don.bayern.de/hochwasser (pm)

Themen folgen