Hohe Auszeichnung für Andreas Götzinger

Der Ortsvorsitzende der AWO Thannhausen hat nicht nur die AWO-Kindererholung wiederbelebt

Andreas Götzinger vom Kreisverband Krumbach der Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat für seine besonderen Leistungen in der Wohlfahrtspflege den Engagementpreis der AWO Schwaben erhalten. Die Preisverleihung des mit 500 Euro dotierten Hauptpreises erfolgte im Rahmen eines großen Ehrenamtstags, verbunden mit der Feier „100 Jahre Arbeiterwohlfahrt in Deutschland“.

Beisitzer im Kreisverband und Ortsverein Krumbach der AWO

Andreas Götzinger vom AWO-Kreisverband Krumbach kann wahrlich stolz auf sich sein: Aufgrund seines sozialen Einsatzes ist er im Rahmen des großen Tags des Ehrenamts der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Schwaben, verbunden mit der Feier „100 Jahre Arbeiterwohlfahrt in Deutschland“, mit dem Engagementpreis ausgezeichnet worden. Dotiert ist dieser Hauptpreis mit 500 Euro. Schauplatz war ein rot-weiß geschmücktes Festzelt am AWO-Seniorenheim Königsbrunn, in welches mehr als 200 Gäste aus ganz Schwaben strömten. „Andreas Götzinger hat im Jahre 2013 die Kindererholung im Kreisverband Krumbach reaktiviert und sorgt als deren engagierter Leiter mit Herz und Seele dafür, dass diese auch erhalten bleibt. Darüber hinaus zeichnet er sich als Ortsvorsitzender der AWO Thannhausen, Beisitzer im Kreisverband und Ortsverein Krumbach und nicht zuletzt als Organisator des Young-Beats-Festivals aus“, erklärte AWO-Schwaben-Vorstand Wolfgang Mayr-Schwarzenbach.

„Ehrenamtliche sind die Seele der AWO“, ließ Dr. Heinz Münzenrieder, Vorsitzender des Präsidiums der AWO Schwaben, in seinen Begrüßungsworten vor der offiziellen Bekanntgabe des Preises verlauten. „Ohne sie wären wir nur ein technischer Dienstleistungsbetrieb. Das ist euer Ehrentag!“, rief er den Ehrenamtlichen zu.

Der Hintergrund: 1919 wurde die deutsche Arbeiterwohlfahrt ins Leben gerufen, heute ist sie eine feste Größe in der Wohlfahrtspflege - nicht zuletzt durch die stolze Anzahl von rund 3000 freiwilligen Helfern alleine in Schwaben, die Tag für Tag durch ihren sozialen Einsatz zeigen, welchen Stellenwert unentgeltliche Hilfe besitzt.

In diesem Zusammenhang ließ Dr. Thomas Beyer, Vorsitzender der AWO Bayern und stellvertretender Präsident des AWO-Bundesverbandes mit Blick auf AWO-Gründerin Marie Juchacz verlauten: „Es braucht auch in heutigen Zeiten Menschen, die Anstöße geben, Ideen haben und diese Ideen umsetzen können.“ SPD-Landtagsabgeordneter Harald Güller ergänzte hinsichtlich der bayerischen Politik: „Das Ehrenamt zu unterstützen heißt, dass wir immer darauf drängen, dass auch die Rahmenbedingungen stimmen. Dann können wir auch Dinge organisieren, die wir uns normalerweise nicht leisten können.“

Weitere Grußworte sprachen stellvertretender Bezirkstagspräsident Alfons Weber und Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl, bevor die swingenden Salonklänge des Musikensembles Café Arrabbiata den ausgelassenen Teil des Nachmittags einläuteten und die Festgäste in die Welt der 20-er Jahre eintauchen ließen.

Nach einem gemütlichen Beisammensein mit Kaffee und Kuchen lag es schließlich an Beyer und Münzenrieder, die Urkunden höchstpersönlich zu überreichen. Neben Andreas Götzinger freuten sich als noch 13 weitere Ehrenamtliche und Projektgruppen aus dem Bezirk Schwaben über eine Auszeichnung. Den zweiten Hauptpreis erhielt der AWO-Ortsverein Aichach.

Ein buntes Rahmenprogramm rundete die Feierlichkeiten ab: Von Zauberkunst über Leierkastenspiel bis zur Fotobox waren Attraktionen geboten. Eine Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum sowie ein Stand des humanitären Fachverbands AWO International boten zudem reichhaltige Hintergrundinformationen für die Besucher. (pm)

