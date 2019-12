vor 4 Min.

Hohenraunau wird bald wieder wachsen

Aktuell läuft die Einwohnerentwicklung in Hohenraunau gegen den Wachstumstrend der Stadt. Ein Neubaugebiet wird das bald ändern.

Von Fritz Scholl

Damit die Krumbacher Innenstadt nicht ausstirbt, soll mit der Bebauung des Areals Scheppach-Hirschbräu und dem geplanten Müller-Markt ein Magnet lokalisiert werden, der auch andere Unternehmen und Einzelhandelsunternehmen anzieht, bekräftigte Bürgermeister Fischer bei seiner 66. Bürgerversammlung die im heimeligen Schützenheim in Hohenraunau im Hause der Stadt Krumbach stattfand.

Hohenraunau hat vier Einwohner weniger

Die Einwohnerzahlen der Stadt steigen immer noch fröhlich und unaufhörlich weiter. Ein kleiner Ausreißer sei Hohenraunau wo mit 262 Einwohnern vier Personen weniger als im vergangenen Jahr leben. Der Bürgermeister geht davon aus wenn die Häuser im Neubaugebiet Hohenraunau Ost bewohnt sind, wird auch die Einwohnerzahl im Krumbacher Stadtteil wieder steigen. „Wir wollen ja Wohnraum schaffen, dass es auch in Hohenraunau wieder aufwärts geht“, so das Stadtoberhaupt. Das Neubaugebiet Hohenraunau Ost betreffend, erläuterte Bürgermeister Hubert Fischer, dass die Grundstücke erworben seien. Diese wurden mit Bauzwang weiter verkauft, was der Stadt ein Rückkaufrecht einräumt, wenn nicht innerhalb einer bestimmten Frist gebaut wird. In Hohenraunau sind alle Bauplätze verkauft. Zwei Häuser sind schon im Bau und bei weiteren liegen die Bauanträge vor, da wird im nächsten Jahr noch einiges passieren.

Durch das neue Baugebiet haben die Hohenraunauer, so Bürgermeister Fischer, die Möglichkeit erhalten einen Glasfaser- und Gasanschluss zu erhalten, wenn sie das wollen. Ein Bürger erklärte, dass er von Baufahrzeugfahrern oft nach der Straße im Neubaugebiet gefragt werde, es fehle der Straßenname. Darauf meldete sich Krumbachs Stadtbaumeister Björn Nübel, er gab der Straße darauf den Namen Hasenloh.

Hohenraunauer ärgern sich wegen niedriger Übertragungsraten

Unmittelbar an der Glockenläutanlage auf dem Hohenraunauer Friedhof wurden Fundamente für Einzelgräber und Urnengräber gesetzt. Wieso gerade an dieser Stelle, wo man mit Seilen die Glockenanlage bedient, wollte eine Bürgerin wissen. Wenn es die Totenruhe verletzt, so Bürgermeister Fischer, dann kann man ja die Fundamente eventuell verändern. Eine weitere Hohenraunauerin stören die bisweilen auf dem Friedhof verstreut liegenden Plastikgießkannen. Sie schlug vor, an den beiden Wasserzapfstellen am alten und neuen Friedhof Metallständer mit Haken aufzustellen. „Das schau ich mir an“, versprach Fischer. Ein Anwohner am Fuchsloch bedankte sich beim Bürgermeister für das in Auftrag gegebene Zurückschneiden von Strauch und Geäst. Einen kleinen Tumult gab es vonseiten der Bürger wieder einmal wegen niedriger Übertragungsraten im Internet. Dabei wurde auch ein Anbieterwechsel ins Gespräch gebracht. Bürgermeister Fischer rechtfertigte sich, er wolle nach den Weihnachtsfeiertagen in diesen heiklen Angelegenheiten nochmals Nachhaken. Auch die Thematik Sanierung oder Neubau des Krumbacher Sportzentrums nahm in der Diskussion nicht unerheblichen Raum ein.

„Wir haben an Gesamteinwohnern die Zahl 13700 schon überschritten“, verkündete Fischer. Das bedeute aber auch mehr Arbeit nicht nur für die Verwaltung im Rathaus, sondern auch einen wachsenden Bedarf an Kindergartenplätzen, Schulplätze. Es müsse auch mehr Wohnraum geschaffen und bereitgestellt werden. Viele Leute aus Ulm und Augsburg, aus dem Großraum München und Stuttgart ziehen in die Region und suchen eine Wohnung. In Krumbach sei es schön zu leben, denn hier gebe es alles zu kaufen, erklärte Bürgermeister Fischer den 22 anwesenden Bürgern und Bürgerinnen. „Mit den Einwohnerzahlen steigt auch das Haushaltsvolumen, das wir umsetzen müssen“, informierte der Bürgermeister in seiner Bildpräsentation. Das Haushaltsvolumen von mehr als 10 Millionen Euro sei eine Größenordnung, die es in sich habe, sagte der Bürgermeister und fügte hinzu, das sei eine „ordentliche Hausnummer“. Diese Summe müsse man sinnvoll verwenden.

