Hohenraunaus Hochzeit mit Krumbach war ein guter Weg

Plus Ludwig Simon hat diese „bewegte Zeit“ vor 45 Jahren noch in bester Erinnerung. Man fühlt sich gut aufgehoben, legt aber Wert auf ein gewisses Eigenleben.

„Es war der richtige Weg!“ Der Dorfälteste und Altstadtrat Ludwig Simon meint die Eingemeindung von Hohenrauau in die Stadt Krumbach zum 1. Januar 1972, an der er maßgeblich mitgewirkt hat. Das hochgelegene 300-Einwohner-Dorf war damit eines der Ersten im noch bestehenden Landkreis Krumbach, das seine Selbstständigkeit freiwillig aufgab und die anstehende Merk‘sche Gemeinde- und Kreisreform einleitete. Die kleine, aber stolze Braut war bereit zur Hochzeit mit dem großen Bräutigam Krumbach, auf den sie noch immer herabblicken kann. Die ganz Bayern verändernde Neugliederung fand bekanntlich erst im Mai 1978 ihren vorläufigen Abschluss. Zu diesem letztmöglichen Termin wurde dann auch der Nachbarort Niederraunau zwangsweise ein Stadtteil der ehemaligen Kreisstadt.

Noch gut erinnert sich der 92-Jährige an die damals „bewegten Jahre“, die ihren Auftakt in der Mitteilung des langjährigen Hohenraunauer Bürgermeisters Philipp Maucher hatten, dass er bei der Kommunalwahl im Frühjahr 1972 aus Altersgründen nicht mehr kandidieren werde. Ludwig Simon saß zu dieser Zeit schon elf Jahre im sechsköpfigen Hohenraunauer Gemeinderat und fungierte seit fünf Jahren als 2. Bürgermeister.

Blättern in einem Fotoalbum mit alten Bildern von Hohenraunau: Stadtrat Johann Geiger und der Dorfälteste Ludwig Simon. Bild: Hans Bosch

„In meiner zweiten Amtsperiode erhielt ich die meisten Stimmen und so hatte ich diesen Posten praktisch automatisch zu übernehmen. Das war bei uns schon jahrzehntelange Tradition“, weiß er noch heute. Da sich Maucher nicht mehr in die Zukunft seiner Gemeinde einmischen wollte und sich kein Bürger zum Ortsoberhaupt berufen fühlte, tauchte erstmals der Gedanke eines Zusammenschlusses auf.

Den Hohenraunauern war klar: Es gibt nur eine Fusion mit Krumbach oder Niederraunau. Die Folge waren Gespräche mit den Ratsherren unter Führung von Bürgermeister Ludwig Mayer sowie den Niederraunauer Gemeinderäten mit Valentin Weiß an der Spitze. In beiden Ratsgremien wurden der Hohenraunuer Abordnung jeweils die Vor- und Nachteile aufgezeigt, Angebote unterbreitet und Versprechungen gemacht. Nach Meinung von Ludwig Simon standen in seiner Gemeinde vor allem Kanalverlegungen und Ausbau der Ortsstraßen an. Eine gewichtige Rolle spielte außerdem die Verwendung der 18.000 Mark Schlüsselzuweisungen, die der bayerische Staat den Hohenraunauern bei einer freiwilligen Zusammenschluss zugesagt hatte. Simon: „Das war für uns ein großer Brocken und gleichzeitig die wichtigste Einnahmequelle, denn es gab im Dorf keinen einzigen Steuer zahlenden Gewerbebetrieb.“

Gilt als größtes frei stehendes Läutwerk Deutschlands: Der Glockenturm von Adolf Heuschmid. Bild: Hans Bosch





Die „Läutebuben“ an diesem Samstag in schwungvoller Aktion. Von links Johann Geiger, Kurt Schlosser, Peter , Martina und Ludwig .

Er und seine Ratskollegen vermittelten den Hohenraunauern in einer von ihnen initiierten Bürgerversammlung die Gesprächsergebnisse. Die folgende Abstimmung brachte mit 66 Prozent Ja-Stimmen für Krumbach ein klares Votum. Simon vertrat nach der Fusion zur Jahreswende 1970/71 den neuen Krumbacher Stadtteil als Ortssprecher und ab dem Frühjahr 1972 nach seiner Wahl in den Stadtrat bis 1978 die Interessen Hohenraunaus. Es folgte eine Periode ohne offiziellen Sprecher. Ab 1984 übernahm dann Simons Schwiegersohn Johann Geiger die Funktion als Ortssprecher sowie sechs Jahre später als gewählter Stadtrat seine Nachfolge. Seit 2008 und noch heute gehört neben Geiger auch der in Hohenraunau wohnhafte Bernd Maisch dem 24-köpfigen Stadtratsgremium an. Für Ludwig Simon steht im Rückblick fest: „Unsere Anliegen von damals, nämlich Ausbau der Ortsstraßen, Sanierung der Friedhofsmauer, Erweiterung der Straßenbeleuchtung und neues Schützenheim sind alle erledigt. Am meisten freue ich mich über den durchgehenden Radweg nach Krumbach“ - und dies, obwohl er noch immer mit dem Pkw nach Krumbach fährt.

Die Kommunalpolitik spielte bei den Hohenraunauern schon immer eine bemerkenswerte Rolle - auch heute noch. Der Name tauchte nach der Bundestagswahl 2017 im gesamten bundesweiten Raum auf. Der Grund: Knapp 33 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme der rechtsorientierten AfD. Wie war das möglich? Für Stadtrat Geiger ist es „keine Sensation“. Der Grund liege vielmehr im privaten Bereich: „Es gibt bei uns drei junge Männer, die offen über ihre Sympathie für diese Partei reden. Sie sind jedoch ins Dorfleben voll integriert und arbeiten auch in den Vereinen aktiv mit, zeigen aber keinerlei bundespolitische Allüren.“ Seiner Meinung nach kommen die etwa 40 AfD-Stimmen aus ihrem großen Bekanntenkreis und natürlich auch „von einigen anderen Protestwählern“. Eine bundespolitische Bedeutung misst Geiger deshalb diesem Ergebnis nicht zu. Die dörfliche Einheit sei davon in keiner Weise belastet.

Das zeige sich auch bei den drei Vereinen. Die Löschgruppe mit einem Dutzend Aktiven und Dieter Löffler als Leiter fühle sich innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Krumbach gut aufgehoben. Ein Eigenleben führt der erst vor wenigen Jahren von Peter Schneider gegründete Bogenschützenverein. Gleiches gilt für den Schützenverein Auerhahn mit Christian Kiederle an der Spitze, der erst vor Kurzem mit einem großen Fest sein 100-jähriges Bestehen feierte. Der Traditionsverein ist bei jeder dörflichen Veranstaltung zumindest mit einer Fahnenabordnung dabei und zeigte sich vor wenigen Jahren bei der Sanierung des Schützenheims in vorbildlicher Weise mit Eigenleistungen aktiv. Kein Wunder, dass man sich in ihrem Heim nicht nur zu Schießabenden trifft, vielmehr weitaus öfter zu gesellschaftlichen Veranstaltungen und Dorftreffen unterschiedlichster Anlässe.

Es herrscht ein großer Gemeinschaftsgeist

Aber auch sonst herrscht großer Gemeinschaftsgeist im höchstgelegenen Stadtteil. Dieser bewährt sich bei einer im Bundesgebiet einmaligen Attraktion, des stählernen Glockenturms auf dem Friedhof, der als größter und höchster seiner Art in Deutschland gilt. Jeden Samstag um 18 Uhr treffen sich ein halbes Dutzend „Läutebuben“ und lassen die sechs Stahlglocken ertönen, deren Klang weit im Kammeltal und sogar in den Nachbargemeinden zu hören ist. Adolf Heuschmied, ein in Hohenraunau geborener und bei der Bundesbahn in München beschäftigter Ingenieur, hatte die Idee, die Glocken auf diese Art der Nachwelt zu erhalten. Sie stammen aus den Pfarrkirchen Niederraunau und Hiltenfingen (bei Schwabmünchen) und waren nach dem Neuguss aus Bronze übrig. Der inzwischen verstorbene Heuschmied bewahrte sie vor der Schrottpresse, organisierte mehrere Firmen und Geldgeber, die sein Vorhaben unterstützten. Das Ziel: In den Jahren 1997/98 wurde das Stahlgerüst errichtet, das heute noch als „größtes freistehendes Geläute in Deutschland“ gilt. Die Glocken selbst werden noch immer per Hand zum Erklingen gebracht, was einiges an Wissen und Erfahrung voraussetzt. Für die notwendige sechsköpfige Mannschaft sorgt der in der Nachbarschaft wohnende Peter Kolmus.

Stolz sind alle über das mit der Stadt in Gemeinschaftsarbeit gebaute und jüngst renovierte Schützenheim. Bild oben: Hohenraunau in der Gesamtansicht. Bild: Hans Bosch

Zur Abendmesse am Freitag, die vom Ruhestandsgeistlichen Hermann Ehle gehalten wird, ruft das dagegen kleine Glöcklein der Herz-Jesu-Kapelle, bedient von Peter Brandner, der als Mitglied der Kirchenverwaltung die Betreuung übernommen hat. Hilfreich zur Seite steht ihm seit kurzer Zeit Ilse Steinbacher, in ihrer Eigenschaft als Mesnerin der Pfarrkirche Niederraunau. Und noch eine Besonderheit findet sich auf dieser Höhe. Östlich der Friedhofsmauer steht ein Sandsteinblock mit einer nur Fachleuten lesbaren Inschrift. Sie lautet: „Matheus Rehlinger nobili re fecit hunc pontem“ (Übersetzt: Der bekannte Matheus Rehlinger hat diese Brücke erneuert) mit Wappen und der Jahreszahl 1577. Er ist das einzige Zeugnis von der ehemaligen Burg Hohenraunau, die 1067 erstmals in alten Urkunden auftaucht. Danach schenkte der Adelige Schwipper von Balzhausen die Orte Hohen- und Niederraunau dem Stift St. Peter in Augsburg. 1525 wurde dieser Herrensitz zerstört und abgerissen. Es kam später zu einem Neubau etwas weiter östlich.

Im Jahr 1853 von der Gemeinde gekauft

Als Besitzer erscheinen die Geschlechter Fugger, Welser, Vöhlin, Rebay und letztlich Rehlinger, bevor auch dieser Bau, nach den Historikern „nur noch ein einfaches Haus“, im Jahre 1853 von der Gemeinde gekauft und abgebrochen wurde. Was in dem kleinen und doch mit erfreulich vielseitigem Eigenleben ausgestatteten Stadtteil sonst noch bemerkenswert ist? Beträchtlich erweitert hat sich die Zahl kleiner Gewerbebetriebe: Heute sind zwei Baugeschäfte und Schreinereien sowie je ein Stuckateur, Kachelofenbauer, Putzer, Markisenfachmann und Hausmeisterservice jeweils im handwerklichen Bereich aktiv. Allerdings gibt es weder eine Wirtschaft noch Möglichkeiten zur Deckung des täglichen Bedarfs an Lebensmitteln, wenn man vom täglichen Kurzaufenthalt eines Bäckers aus der Region absieht. Und noch ein Punkt ist bemerkenswert: Es gibt keinen landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb, was besagt, es grast kein Rind im Flurbereich, dafür viele Pferde.

Wachsen will der Stadtteil in naher Zukunft trotzdem: Ein neues Areal für neun Einfamilienhäuser ist erschlossen und wartet auf Bauinteressenten, die ein herrlicher Blick ins Kammeltal erwartet.

