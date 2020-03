14:17 Uhr

Hoher Schaden bei Brand eines Bauernhofes in Wasserberg

Großeinsatz von Feuerwehren aus dem Kreis Günzburg und dem Unterallgäu im kleinen Aletshauser Ortsteil. Glücklicherweise wird niemand verletzt.

Von Peter Bauer

Ein Bauernhof im Aletshauser Ortsteil Wasserberg ist am Mittwoch in der Mittagszeit in Brand geraten. Personen wurden, wie Susanne Höppler, Leiterin der Krumbacher Polizeiinspektion mitteilt, nicht verletzt. Als der Brand ausbrach, befanden sich vier Personen im Gebäude, die nach der Rauchentwicklung die Integrierte Leitstelle alarmierten. Wie Susanne Höppler weiter berichtet, ist der Sachschaden erheblich und liegt offensichtlich in einer Größenordnung von über 100 000 Euro.

Die Ursache des Brandes war zuletzt noch unklar. Die Ermittlungen hat wie in solchen Fällen üblich der Kriminaldauerdienst der Kripo Memmingen übernommen.

Starke Rauchentwicklung bei Brand eines Bauernhofes im Aletshauser Ortsteil Wasserberg. Bild: Foto-Weiß

Das Anwesen befindet sich im Nordosten des kleinen Aletshauser Ortsteils, der vielen auch als einzige Streusiedlung des Landkreises Günzburg – in unmittelbarer Nähe zum benachbarten Landkreis Unterallgäu – bekannt ist.

Nach unseren Informationen brach das Feuer im Obergeschoss des Anwesens aus und weitete sich dann Richtung Dach aus. Susanne Höppler spricht von einem „Vollbrand“. Unklar war vor Ort zunächst, ob die vier Personen, die sich im Haus befanden, verletzt wurden. Wie die Krumbacher Polizeichefin am Mittwochnachmittag klar stellte, seien alle vier Personen vor Ort untersucht worden. Glücklicherweise hätten sie keine Verletzungen erlitten. Als ein Problem erwies sich bei den Löscharbeiten offenbar auch der relativ starke Wind.

Wer vor Ort im Einsatz war

In Wasserberg im Einsatz waren am Mittwoch rund 100 Mitglieder der Feuerwehren Aletshausen, Krumbach, Niederraunau, Hasberg, Kirchheim und Loppenhausen. Ferner ein Notarzt und vier Rettungsfahrzeuge und ein THW-Fahrzeug. Der Einsatz eines Rettungshubschraubers war nicht erforderlich.

Als mitunter schwierig gestaltete sich während der Löscharbeiten die Wasserversorgung der Feuerwehren. Die Feuerwehren wurden bei ihrer Arbeit von etlichen Landwirten aus der Nachbarschaft unterstützt.

Die Einsatzkräfte hatten das Feuer dann schließlich relativ rasch unter Kontrolle.

Themen folgen