vor 36 Min.

Hortensienschönheit und der Duft des Lavendels

Woher die Liebe zum lila Lavendel bei Gerhard Holbach vom Lions-Club kommt, verrät unsere Lielingsblumenserie.

Von Elisabeth Schmid

Seit sieben Jahren ist der Garten die große Liebe von Gerhard Holbach. Seitdem ist der gelernte Banker im Ruhestand und hat viel Zeit, sich seinem Garten zu widmen. Einst in der Schule war Biologie eines seiner Lieblingsfächer. „Die Natur und alles, was blühte und in ihr lebt, hat mich einfach fasziniert“, schwärmt Gerhard Holbach.

Als er mit seiner Lebenspartnerin einen Urlaub in der Provence verbrachte, sah er die herrlichen, großen und weiträumigen Lavendelfelder. Dieser Anblick war der Beginn seiner Liebe zu dieser wundervoll, duftenden Pflanze. Er verwendet auch gern Pflegeprodukte aus Lavendel. „Es ist der unvergleichliche Duft, der hat es mir angetan“, erzählt er. „Auch bietet Lavendel, neben die Rosen gesetzt, Schutz vor Läusen, erklärt der Hobbygärtner.

Die großen Blüten überzeugten Holbach

Neben dem Lavendel liebt Holbach die Hortensie. Sie überzeugte ihn mit ihren großen und farbenfrohen Blüten. Die Hortensie gibt es in verschiedenen Arten, zum Beispiel als Strauch-, als Topfpflanze oder als Kletterpflanze. Gerhard Holbach hat sie in seinem Garten, an einen Abhang als Bodendecker eingesetzt. Das sei praktisch und sehe schön aus. Sie wachsen in seinem Garten, aber er hat sie auch gern in Töpfen.

Der Garten von Gerhard Holbach erinnert sehr an die Provence, aber auch an Italien. Das zeigen auch die schönen Olivenbäume. Es ist ein Garten, in dem Gerhard Holbach sich mit seiner Lebensgefährtin, Sabine Turek, so richtig entspannen kann und sie sich wie im Urlaub fühlen können.

Gerhard Holbach ist 1953 in Konz bei Trier geboren. Obwohl ihn die Natur interessierte, ging sein beruflicher Weg in eine andere Richtung. Holbach wurde Bankkaufmann und Diplom-Bankbetriebswirt. Zuletzt arbeitete er als Vorstand bei der Volksbank Hermeskeil und der Volksbank Hochwald. Seit sieben Jahren lebt er in Krumbach und hat jetzt Zeit, sich seiner ursprünglichen Liebe, der Natur, den Blumen und Pflanzen zu widmen. Holbach engagiert sich in vielen sozialen und kulturellen Bereichen, wie zum Beispiel im Lions-Club oder dem Förderverein des Krumbacher Freibads.