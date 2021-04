Hospizverein Günzburg: Wie man mit einem Tod ohne Abschied umgeht

Plus Jutta Weindl, Trauerbegleiterin des Hospizvereins Günzburg, erklärt, wie sich Trauer in Zeiten der Pandemie anfühlt. Sie erläutert die Bedeutung von Beerdigung und Leichenschmaus. Was jetzt hilfreich sein kann.

Das Sterben während der Corona-Pandemie ist einsam. Nicht nur für diejenigen, die an Covid19 sterben, auch für alle anderen, die nicht in Begleitung durch Familie und Freunde diesen letzten Schritt gehen dürfen. Das ist schwierig, auch für die Hinterbliebenen. Für die, die bleiben, sind die Möglichkeiten des rituellen Abschiednehmens auf einer Beerdigung nur eingeschränkt möglich. „Sich nicht verabschieden können, erschwert die Trauer“, benennt Jutta Weindl, Trauerbegleiterin beim Raphael Hospizverein Günzburg, eine Folge. Der Abschied, ohnehin schon schwer, ist in Zeiten der Pandemie noch schwerer geworden.

Beerdigungen sind seit der Corona-Pandemie nur in eingeschränkter Form möglich. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, oft kann nur die engste Familie am Grab stehen. Doch auch Nicht-Angehörigen fehlt dieser rituelle Abschied, das Zusammenrücken auf der Kirchenbank, der gemeinsame Gang zum Grab, das Hören des Namens, die Tränen am Grab, das Niederlegen von Blumen zum Abschied und auch der heilsame Austausch von Erinnerungen, zählt die Trauerbegleiterin, die drei Jahre eine offene Trauergruppe in Burgau leitete, einige Aspekte auf. Die körperliche Berührung, die Trost spendende Umarmung, das Streicheln des Oberarms, das oft mehr sagt als viele Worte, fallen derzeit weg. Und was den Angehörigen besonders fehlt, sind „die Zeichen aus der weiteren Lebensumgebung des Verstorbenen“, weiß Jutta Weindl. Es sei für die Angehörigen oft besonders trostreich zu erfahren, wie der Verstorbene in Arbeit, Vereinen oder auch in seinem früheren Leben wahrgenommen wurde.

Beim Leichenschmaus ordnen sich die Beziehungen neu

Auch das Treffen der Trauergäste nach der Beerdigung, der Leichenschmaus, kann derzeit nicht stattfinden. Es ist ein „letztes Mahl“ mit dem Verstorbenen, erklärt die Trauerbegleiterin. Der Verstorbene wird in die Mitte genommen und es wird seiner gedacht. Es ist, als wolle der Verstorbene den Anwesenden zurufen: „Mein Lebensweg ist hier zu Ende, aber Eurer geht weiter. Nun stärkt Euch für Euren weiteren Weg“, erläutert sie gemeinsam mit der angehenden Trauerbegleiterin Kata Widmann die Bedeutung des Treffens. Doch beim Leichenschmaus passiere noch mehr: Die Hinterbliebenen beginnen sich in ihrem Beziehungsnetz neu zu finden. Wie in einem Mobile, bei dem ein Teil abgeschnitten wird, erklärt Weindl. Die übrigen Teile müssen sich nun neu ausbalancieren. Der Leichenschmaus ist dabei das erste Austarieren im neuen Beziehungsgeflecht.

Wie geht man nun damit um, wenn man sich nicht verabschieden konnte, weder vom Sterbenden noch vom Toten? Gemeinsames Beten ist für Jutta Weindl ein Weg der Trauerbewältigung. Tröstend könne es auch sein, einen Brief an den Verstorbenen zu schreiben, der mit in den Sarg gelegt werde. Überhaupt sei es hilfreich, „sich etwas von der Seele zu schreiben“. Man könne auf diesem Weg Worte an den Verstorbenen richten, beschreiben, wie das Leben ohne ihn ist. Wenn die Aufzeichnungen später an Bedeutung verlieren, können sie verbrannt werden. Symbole, abgelegt an einem rituellen Ort, an dem man vielleicht oft gemeinsam gesessen hat, können außerdem helfen. Zu regelmäßigen Zeiten könne der Ort besucht werden.

Den Trauernden ansprechen

Für die Trauernden sei es wichtig, dass sie gegrüßt und angesprochen werden. Man könne über das Wetter reden, und dann auch nachfragen, wie es denn gehe, ob man etwas tun könne? Kontaktvermeidung oder das Wechseln der Straßenseite, weil man nicht wisse, was man sagen solle, verstärke die Trauer nur. Als „Balsam“ erlebt werden kleine Aufmerksamkeiten, wie das Zurückfahren der Mülltonne, das morgendliche Schneeschippen, vielleicht das Übernehmen von Tätigkeiten, die der Verstorbene gemacht hat, was jedoch viel Einfühlungsvermögen brauche. Aber auch schriftliche Nachrichten, die Kondolenzpost, unterstützen den Trauernden. „Geschriebene Zeilen liegen still, bis der geeignete Augenblick für den Trauernden kommt“, erläutert Jutta Weindl die große Bedeutung der Worte.

Und die Trauerbegleiterin weiß: Trauer ist unberechenbar. Sie beschreibt: „Mal denkt man, man hat es schon ganz gut im Griff, und dann wieder überfällt einen die ganze Trauer, dass man sich gar nicht mehr auskennt. Das ist wie in einem Labyrinth: Du bist in der Mitte, dem neu organisierten Alltag habhaft – und dann wirft es Dich zurück in den äußersten Kreis.“ In Trauergruppen könne man sich austauschen, man sehe, dass es auch anderen so gehe. Der Kontakt zur Trauerbegleitung könne wie ein „Geländer auf schmalen Wegen sein“.

Die Hospizvereine in Krumbach und Günzburg helfen

Wichtige Ansprechpartner für Trauernde sind auch in Zeiten der Pandemie die Familie, enge Freunde oder Nachbarn. Über Trauerkarten lasse sich erspüren, wer Hilfe anbiete. Die beiden Hospizvereine im Landkreis haben ausgebildete Trauerhelfer. Dabei unterstehen die Trauerbegleiter der Schweigepflicht. Einzelgespräche oder Telefonate sind hier möglich, je nachdem auch offene Gruppen in kleinem Rahmen unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Informationen erteilen der Raphael Hospizverein Günzburg unter 08221/367616 oder die Ökumenische Hospizinitiative Krumbach und Umgebung unter 08282/6372470. Dort gibt es auch Informationen zu weiteren Veranstaltungen für Trauernde. Rund um die Uhr ist die Ökumenische Telefonseelsorge unter 0800/1110111 zu erreichen.

