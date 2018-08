vor 51 Min.

Hubert Fischer möchte bei der Bürgermeisterwahl wieder antreten

Der Rathauschef ist gut zehn Jahre im Amt. Wie sein Rückblick ausfällt und welche Entwicklungschancen er für Krumbach sieht.

Von Peter Bauer

Hubert Fischer möchte im Jahr 2020 erneut für das Amt des Krumbacher Bürgermeisters kandidieren. Dies kündigte er jetzt in einem Interview mit unserer Redaktion an. Fischer war im Jahr 2008, vor rund zehn Jahren, überraschend ins Amt gewählt worden. Jetzt blickte er auf seine mittlerweile mehr als zehnjährige Amtszeit zurück. Er sei froh, dass es in dieser Zeit gelungen sei, für Krumbach viel zu bewegen. Innenstadtentwicklung, Straßensanierung und vieles mehr: Die Infrastruktur der Stadt sei in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt worden.

Fischer sprach auch ausführlich über die in den kommenden Jahren anstehenden Aufgaben: Beispielsweise die Sicherstellung der Kinderbetreuung in einer Stadt, die zuletzt an Einwohnern zugelegt hat, das Vorantreiben der Innenstadtentwicklung, die Ausweisung neuer Gewerbeflächen oder auch die Neugestaltung des Schul- und Sportzentrums. In Sachen Gewerbeflächen bestehe konkreter Handlungsbedarf (wir berichteten). Die letzten Flächen im Gebiet „Langgwand“ seien verkauft. Die Fläche am Bleicher Berg, die zunächst für die Firma Transpack vorgesehen gewesen sei, sei für eine größere Firma geeignet. Aber Krumbach brauche auch Flächen für kleinere Betriebe. Die Stadt als Gewerbestandort weiterzuentwickeln – das bleibe eine wichtige Aufgabe. Als Fischer 2008 ins Amt gewählt wurde, da war auch klar, dass er im Stadtrat nicht mit der quasi automatischen Rückendeckung einer Mehrheitsfraktion rechnen kann. Rückblickend sagt Fischer, dass der Entscheidungsprozess deswegen insgesamt zwar aufwendiger, aber auch nachhaltiger und abgerundeter sei als in vergleichbaren Fällen.

2008 bis 2018: Die gesellschaftlichen Veränderungen in dieser Zeit sind ohne Zweifel enorm. Den Krumbacher Rathauschef freut es, dass es gelungen sei, in der Kinderbetreuung wichtige Akzente in Krumbach zu setzen. Dies sei seinerzeit nicht unumstritten gewesen. Nun zeige sich aber immer deutlicher, dass dieser Weg richtig sei und fortgesetzt werden müsse. Der Bürgermeister wiederholte noch einmal, dass er sich nicht als klassischen Politiker sehe. In der Kommunalpolitik gehe es nicht um abstrakte Themen, sondern vielmehr um konkrete Projekte wie die Sanierung von Straßen oder die Modernisierung von Schulen. Es bringe nichts, solche Themen quasi durch eine Art Parteibrille zu sehen.

Für die Demokratie als Ganzes seien Parteien aber natürlich sehr wichtig, fügte Fischer hinzu. Krumbach hat vor Kurzem bei der Entwicklung der Einwohnerzahl bekanntlich die 13000er-Grenze überschritten. Dies zeige, so Fischer, dass Krumbach und Mittelschwaben in den vergangenen Jahren an Attraktivität hinzugewonnen hätten.

