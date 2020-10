00:32 Uhr

Hübsche Samtpfote und süße Tessa

Zwei süße Kätzchen suchen herzlichen Katzenliebhaber

Für eine hübsche Katzendame und ein niedliches süßes Kätzchen sucht das Tierheim Weißenhorn wieder „ein liebes Zuhause bei lieben Menschen die ein Herz für Katzen haben“, wie es in der Pressemitteilung des Tierheims heißt.

lKatze Babsi Babsi ist eine hübsche Samtpfote, die sehr verschmust und menschenbezogen ist, schreibt das Tierheim. Wenn man sie besucht, möchte sie einen am liebsten gar nicht mehr gehen lassen, berichten die Verantwortlichen aus Weißenhorn in ihrer Beschreibung. „Schnurrend streicht sie einem um die Beine, gibt Köpfchen und würde am liebsten in einen hineinkriechen“, heißt es weiter. Da Babsi mit dem Trubel im Tierheim gar nicht zurechtkommt, suchen die Verantwortlichen für sie ein eher ruhiges Plätzchen, wo sie nicht viel alleine sein muss. Babsi ist etwa acht Jahre alt, gechipt, geimpft und kastriert und möchte nach einer Eingewöhnungszeit gerne auch draußen ab und an nach dem Rechten sehen.

lKatze Tessa Tessa ist ein sehr verspieltes kleines Kätzchen, schreibt das Tierheim. „Ob auf Beutefang mit der Spieleangel oder beim Ballkicken durch das Zimmer, Tessa ist überall mit Feuereifer dabei“, berichten die Verantwortlichen aus Weißenhorn in ihrer Beschreibung. Man könne sich gar nicht mehr vorstellen, wie schwach und krank sie war, als sie gefunden wurde. Bei der Pflegestelle, wo sie eine Zeit lang war, lebe auch ein Hund, mit dem sie sich bestens verstanden hätte. „Unser kleiner Wirbelwind“, wie ihn das Tierheim nennt, wird nur im Doppelpack oder zu einem in etwa gleichaltrigen Kätzchen dazu vermittelt. Tessa ist etwa Ende Juli 2020 geboren, geimpft und gechipt und möchte später Freigang zum Toben und Spielen haben. (pm)

Geöffnet von Freitag bis Sonntag jeweils von 14 bis 16 Uhr. Informationen unter Telefon 07309/425282 von 13 bis 14 Uhr.

