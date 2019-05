Hund beißt Mädchen ins Gesicht: Halter soll in Haft

Plus Sein Hund biss in Krumbach eine Sechsjährige ins Gesicht. Auch wegen weiterer Taten muss sich der Mann vor Gericht verantworten. Dort macht er keine gute Figur.

„Vor mir sitzt ein notorischer Straftäter, ein Krimineller.“ Es sind deutliche Worte, die Amtsgerichtsdirektor Walter Henle zum Abschluss der Verhandlung für den Angeklagten findet. Beachtlich, wenn man weiß, dass der Mann dort wegen vergleichsweise harmloser Delikte sitzt. Fahren ohne Fahrerlaubnis, ein Faustschlag im Streit. Und dann ist da noch ein Hundebiss, der im Oktober vergangenen Jahres in Krumbach für Aufsehen gesorgt hat.

Ein Vater ist damals mit seiner sechsjährigen Tochter auf dem Heimweg, er hatte sie von der Schule abgeholt. Plötzlich kommt ein großer Hund aus einer Hofeinfahrt gerannt, springt an dem Mädchen hoch und beißt es in die linke Wange. Das passiert so schnell, dass der Vater nicht reagieren kann. Gleich darauf ist der Halter da und zieht sein Tier weg. Im Gesicht der Erstklässlerin klafft eine große Wunde. Polizei und Rettungswagen rücken an, eine Woche lang ist die Sechsjährige zur stationären Behandlung im Klinikum Augsburg.

Hundebiss in Krumbach: Mädchen könnte für immer entstellt sein

Laut ihrem Vater, der als Nebenkläger beim Prozess dabei ist, sei die Wunde gut verheilt. Auch eine anfängliche Angst vor Hunden habe sich wieder gelegt. Doch wie stark seine Tochter von dem Vorfall für immer gezeichnet sein wird, könnten die Ärzte noch nicht sagen.

Uneinig sind sich die Beteiligten, welche Schuld der Hundehalter trägt. In dessen Version habe ein Freund das Gartentor geöffnet, bevor er seine beiden Hunde habe anleinen können – entgegen seiner Ermahnung. So sei der „Old English Bulldog“ genau in dem Moment entwischt, als das Mädchen draußen vorbei ging. Das hatte der Freund des Angeklagten damals auch bei der Polizei angegeben. Laut dem Vater des Mädchens sei dagegen das Gartentor bereits offen gestanden.

Was letztendlich stimmt, ist für Richter Henle aber zweitrangig. Aus seiner Sicht hätte der 60-Jährige seinen Freund nicht nur ermahnen, sondern sich auch vergewissern müssen, dass er sich an die Ermahnung hält. Was für das Gericht ebenfalls schwer wiegt, ist, dass sich der Angeklagte beim Vater des Mädchens nicht entschuldigt und auch keinerlei Wiedergutmachung, etwa in Form von Schmerzensgeld, geleistet hat. „Das ist ein Nachtatverhalten, wie es schlimmer kaum sein kann“, sagt Henle.

Es war nicht der erste Angriff der Hunde

Zumal die Hunde bereits zuvor auffällig geworden waren. Das bestätigt eine Zeugin, die einige Wochen vor dem Vorfall mit dem Mädchen von der Hündin und dem Rüden angegriffen worden war. Sie selbst sei damals in den Finger gebissen worden, ihr Hund sei durch Bisse verletzt worden und musste in der Tierklinik behandelt werden. Für die Tiere des Angeklagten hat die Stadt Krumbach mittlerweile Leinen- und Maulkorbpflicht verhängt (mehr dazu lesen Sie hier: Nach Biss in Krumbach: Maulkorb- und Leinenzwang für den Hund ). Seither habe es keine Vorfälle mehr gegeben, sagt Ordnungsamtsleiter Mathias Vogel.

Die scheinbare Unbelehrbarkeit des Angeklagten zeigt sich auch in den weiteren angeklagten Taten. Im August 2017 hatte er im Streit einem anderen einen Schlag auf den Mund verpasst. Grund für die Auseinandersetzung war der Wagen des Angeklagten, der dem Mann die Durchfahrt versperrt hatte. Das gibt der 60-Jährige zu, entschuldigt sich. Er habe reflexartig zugeschlagen, weil bei der lautstarken Auseinandersetzung Speichel des Gegenübers in seinem Gesicht gelandet sei.

Richter schließt Bewährungsstrafe aus

Keine Einsicht gibt es beim angeklagten Fahren ohne Fahrerlaubnis. Bereits in einem früheren Gerichtsverfahren hatte der Mann einen Führerschein vorgelegt, den er angeblich ordnungsgemäß in Griechenland erworben habe. Der stellte sich jedoch als Fälschung heraus. Daran ändert auch nicht, dass er nach eigener Aussage 1200 Euro für die Fahrerlaubnis gezahlt und auch Fahrstunden und eine Prüfung abgelegt habe.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Körperverletzung und diverse Drogendelikte tauchen auch im Vorstrafenregister des Mannes auf. Zum Zeitpunkt seiner Taten stand er unter offener Bewährung. Eine Hoffnung auf Besserung ist da für Richter Henle nicht in Sicht. Der Staatsanwaltschaft folgend, verhängt er eine Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten – ohne Bewährung. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Die Verteidigung hatte für den Hundebiss und das Fahren ohne Führerschein Freispruch beantragt.

