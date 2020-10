15:21 Uhr

Hund wildert Reh bei Thannhausen: Jäger appelliert an Besitzer

Ein Hund hat am Wochenende bei Thannhausen ein Reh gerissen.

Die Polizei hatte im südlichen Landkreis an diesem Wochenende alle Hände voll zu tun. Unter anderem beschäftigte die Beamten ein wildernder Hund.

Die Polizeiinspektion Krumbach hatte am Wochenende einiges zu tun. Unter anderem: Ein wildernder Hund hatte ein Reh bei Thannhausen gerissen, in Krumbach wurde das Reifenventil an einem parkenden Auto gestohlen und eine 85-Jährige rammte beim Ausparken ein Auto und fuhr anschließend davon.

Hund reißt Reh bei Thannhausen Einen Rehkadaver hat der Jagdpächter des Reviers Burg-Nettershausen bei Thannhausen am Samstag, 24. Oktober, gefunden. Die Verletzungen an dem verendeten Tier deuten laut Polizei darauf hin, dass ein wildernder Hund das Reh gerissen hat. Der Jagdpächter appelliert an Hundebesitzer, ihre tierischen Begleiter beim Spaziergang am besten immer anzuleinen. Zudem sollten sich Hunde auf Feldwegen nur im Einflussbereich ihres Halters ohne Leine bewegen, heißt es in der Mitteilung der Polizei ferner. Es komme immer wieder vor, dass Hunde sich aus dem Einflussbereich ihres Halters hinausbewegen und dabei Wild aufscheuchen oder, wie in diesem Fall, sogar jagen und erlegen. Der Hundebesitzer steht laut Polizei hierfür in der Verantwortung.

Einen Rehkadaver hat der Jagdpächter des Reviers bei am Samstag, 24. Oktober, gefunden. Die Verletzungen an dem verendeten Tier deuten laut darauf hin, dass ein wildernder Hund das Reh gerissen hat. Der Jagdpächter appelliert an Hundebesitzer, ihre tierischen Begleiter beim Spaziergang am besten immer anzuleinen. Zudem sollten sich Hunde auf Feldwegen nur im Einflussbereich ihres Halters ohne Leine bewegen, heißt es in der Mitteilung der ferner. Es komme immer wieder vor, dass Hunde sich aus dem Einflussbereich ihres Halters hinausbewegen und dabei Wild aufscheuchen oder, wie in diesem Fall, sogar jagen und erlegen. Der Hundebesitzer steht laut hierfür in der Verantwortung. Dieb stiehlt Reifenventil in Krumbach Das Ventil eines Reifen an einem geparkten Auto hat ein Unbekannter am Freitag in Krumbach gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr auf den Friedhofsparkplätzen an der Hohenraunauer Straße abgestellt. Als der 22-jährige Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war das Ventil am linken vorderen Reifen herausgeschraubt, sodass die Luft entwich. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 20 Euro. Da dies am Pkw des 22-Jährigen aber schon der dritte Vorfall war, bei dem Luft aus den Reifen gelassen wurde, erstattete er Anzeige. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise auf den oder die Täter unter der Telefonnummer 08282/905-0 mitzuteilen.

Das Ventil eines an einem geparkten hat ein Unbekannter am Freitag in gestohlen. Wie die mitteilt, war der Wagen in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr auf den Friedhofsparkplätzen an der Hohenraunauer Straße abgestellt. Als der 22-jährige Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war das Ventil am linken vorderen herausgeschraubt, sodass die Luft entwich. Den Schaden schätzt die auf rund 20 Euro. Da dies am Pkw des 22-Jährigen aber schon der dritte Vorfall war, bei dem Luft aus den gelassen wurde, erstattete er Anzeige. Die bittet Zeugen, Hinweise auf den oder die Täter unter der Telefonnummer 08282/905-0 mitzuteilen. 85-Jährige rammt Auto in Krumbach Eine 85-Jährige ist beim Ausparken mit ihrem Auto am Freitag in Aletshausen gegen einen geparkten Pkw gestoßen und anschließend weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, parkte die Frau gegen 13.10 Uhr an der Wirtsgasse rückwärts aus einem der Parkplätze der Gaststätte Hirsch in nördlicher Richtung aus. Dabei fuhr sie mit Schritttempo und stieß mit dem hinteren Stoßfänger gegen den linken hinteren Kotflügel eines am rechten Straßenrand abgestellten Pkw einer 70-jährigen Frau. Anschließend entfernte sich die 85-jährige Frau von der Unfallstelle. Dieser Anstoß wurde durch eine Zeugin beobachtet, welche die Polizei informierte und das Kennzeichen der davonfahrenden Frau mitteilte. Die 85-jährige Frau konnte durch eine Streife zu Hause angetroffen werden. Aufgrund des minimalen Schadens an beiden Fahrzeugen , diesen schätzt die Polizei auf jeweils rund 100 Euro, habe die 85-Jährige den Anstoß am anderen Auto vermutlich überhaupt nicht bemerkt, heißt es in der Mitteilung.

Eine 85-Jährige ist beim Ausparken mit ihrem am Freitag in gegen einen geparkten Pkw gestoßen und anschließend weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die mitteilt, parkte die Frau gegen 13.10 Uhr an der Wirtsgasse rückwärts aus einem der Parkplätze der Gaststätte Hirsch in nördlicher Richtung aus. Dabei fuhr sie mit Schritttempo und stieß mit dem hinteren Stoßfänger gegen den linken hinteren Kotflügel eines am rechten Straßenrand abgestellten Pkw einer 70-jährigen Frau. Anschließend entfernte sich die 85-jährige Frau von der Unfallstelle. Dieser Anstoß wurde durch eine Zeugin beobachtet, welche die informierte und das Kennzeichen der davonfahrenden Frau mitteilte. Die 85-jährige Frau konnte durch eine Streife zu Hause angetroffen werden. Aufgrund des minimalen Schadens an beiden , diesen schätzt die auf jeweils rund 100 Euro, habe die 85-Jährige den Anstoß am anderen vermutlich überhaupt nicht bemerkt, heißt es in der Mitteilung. Opferstock in Schönebach beschädigt Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Samstag versucht, den Opferstock der Stephanus-Kapelle in Schönebach aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, misslang das Vorhaben allerdings. Jedoch wurde der Opferstock massiv beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 250 Euro. Bereits in der Vergangenheit kam es an der Kapelle zu Schäden durch Vandalismus, heißt es in der Mitteilung der Polizei .

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Samstag versucht, den Opferstock der Stephanus-Kapelle in Schönebach aufzubrechen. Wie die mitteilt, misslang das Vorhaben allerdings. Jedoch wurde der Opferstock massiv beschädigt. Den Sachschaden schätzt die auf rund 250 Euro. Bereits in der Vergangenheit kam es an der Kapelle zu Schäden durch Vandalismus, heißt es in der Mitteilung der . Krumbacher entdeckt Schäden an Auto Mehrere Schäden hat ein 32-Jähriger an seinem geparkten Auto am Freitag in Krumbach entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann sein Auto in der Zeit von Freitag, 16. Oktober, 12 Uhr bis Freitag, 23. Oktober, 11 Uhr auf dem Parkplatz beim Cinepark in Krumbach am Marktplatz abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkam, stellte der Mann an seinem Pkw sowohl vorne links als auch hinten links Beschädigungen fest. Hinweise zum Schadensverursacher konnte der 32-Jährige gegenüber der Polizei nicht nennen. Die Höhe des Schadens schätzen die Beamten auf rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Krumbach bittet unter der Telefonnummer 08282/905-0 um Hinweise zu dem Vorfall.

Mehrere Schäden hat ein 32-Jähriger an seinem geparkten am Freitag in entdeckt. Wie die mitteilt, hatte der Mann sein in der Zeit von Freitag, 16. Oktober, 12 Uhr bis Freitag, 23. Oktober, 11 Uhr auf dem Parkplatz beim in am Marktplatz abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkam, stellte der Mann an seinem Pkw sowohl vorne links als auch hinten links Beschädigungen fest. Hinweise zum Schadensverursacher konnte der 32-Jährige gegenüber der nicht nennen. Die Höhe des Schadens schätzen die Beamten auf rund 2000 Euro. Die bittet unter der Telefonnummer 08282/905-0 um Hinweise zu dem Vorfall. Unfall in Thannhausen Ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Freitag in Thannhausen . Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich dieser gegen 7.05 Uhr in der Edmund-Zimmermann-Straße . Ein 45-jähriger Fahrer eines Kleintransporters wollte demnach von einem Parkplatz kommend auf die Straße fahren. Er meinte, heißt es in der Meldung der Polizei , dass ihn ein auf der Edmund-Zimmermann-Straße fahrender 38-jähriger Autofahrer herausfahren lässt. Dieser aber fuhr nur langsam an die vor der Ampel wartende Fahrzeugschlange heran. Der Kleintransporter stieß mit der Front in die rechte Seite des Autos . Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro ist die Bilanz eines am Freitag in . Wie die mitteilt, ereignete sich dieser gegen 7.05 Uhr in der . Ein 45-jähriger Fahrer eines Kleintransporters wollte demnach von einem Parkplatz kommend auf die Straße fahren. Er meinte, heißt es in der Meldung der , dass ihn ein auf der fahrender 38-jähriger Autofahrer herausfahren lässt. Dieser aber fuhr nur langsam an die vor der Ampel wartende Fahrzeugschlange heran. Der Kleintransporter stieß mit der Front in die rechte Seite des . Verletzt wurde bei dem niemand. Unfall in Krumbach Weil eine 58-jährige Autofahrerin einen anderen Pkw übersehen hat, kam es am Freitag in Krumbach zu einem Unfall . Wie die Polizei mitteilt, wollte die Frau gegen 13 Uhr von der von der Jochnerstraße kommend auf die Nattenhauser Straße fahren und übersah dabei einen von links auf der vorfahrtsberechtigten Nattenhauser Straße kommenden Wagen einer 26-Jährigen. Die 58-jährige Frau stieß mit der Front ihres Autos in die rechte Heckseite des vorfahrtsberechtigten Wagens. Verletzt wurde niemand. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro. (zg)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen