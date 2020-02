05:00 Uhr

Ibiza, Mallorca, Mindelzell

Die Bigband Steinbach lädt am Freitag/Samstag, 24./25. Juli zur Party „ganz in Weiß“ nach Mindelzell ins Amphitheater ein. Karten für die Konzerte gibt es jetzt im Vorverkauf.

Im Amphitheater in Mindelzell findet im Sommer eine Party „ganz in Weiß“ statt. Karten gibt es jetzt im Vorverkauf.

Seit vielen Jahren gibt es auf Ibiza oder Mallorca Sommerpartys, bei denen die Gäste alle in weißer Kleidung kommen und so gemeinsam einen ganz besonderen Abend feiern – selbstverständlich bei entsprechender Musik und gutem Wein. So eine hierzulande noch eher unbekannte Party wird es am Freitag und Samstag, 24./25. Juli erstmalig in Mindelzell geben. Für die passende Musik sorgt die bekannte Bigband Steinbach (rund um Max Steinbach aus Aletshausen), das entsprechende Ambiente liefert das Amphitheater von Engelbert Schmid inclusive seiner vielfach ausgezeichneten Weine. Das ganz besondere Sommer-Erlebnis entsteht allerdings erst durch die Gäste, die eingeladen sind, in weißer Kleidung zur Party zu kommen.

Die „White Party“ bietet mit einem Mix aus Pop-Klassikern der 80er- und 90er-Jahre, Hits von Sonne, Strand und Meer sowie aktuellen Chartbreakern „die Garantie für das ultimative Sommer-Event“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Kulthits der 80er- und 90er-Jahren von Ikonen der Popmusik wie Tina Turner, Whitney Houston oder Robbie Williams werden ebenso präsentiert wie Partysongs der Neuen Deutschen Welle von Hubert Kah über die Münchner Freiheit bis hin zu Nena. Und wenn dann die aktuellen Hits von Coldplay („Viva la vida“), Mike Forster („Chöre“) oder Andreas Bourani („Auf uns“) noch dazukommen, wird einmal mehr deutlich, dass „Tage wie diese“ etwas ganz Besonderes sind.

Die von Manuel Wolf, dem musikalischen Leiter, eigens für Steinbach geschriebenen Arrangements verleihen der Band einen unverwechselbaren Sound, kongenial interpretiert von den Gesangssolisten Sandra Kozlik sowie Sandro Luzzu und Sascha Lien, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Band Steinbach. Bis zu 150 Engagements pro Jahr belegen die Begehrtheit der Ausnahmesängerin Sandra Kozlik. Besondere Highlights der letzten Jahre waren Auftritte zusammen mit Peter-Schilling („Major Tom“) oder beim RTL-Jahresrückblick zusammen mit Robbie Williams oder vor über 40000 Menschen im Stadion von Borussia Mönchengladbach. Der Münchner Sänger und Entertainer Sandro Luzzu besitzt die Gabe, sein Publikum mit Witz und Charme erstklassig zu unterhalten. Neben seiner Musikalität und seinem schauspielerischen Können verblüfft er immer wieder mit Showauftritten als Falco, Robbie Williams oder Frank Sinatra.

Für die Hauptrolle ausgewählt

Für das Queen-Musical „We Will Rock You“ wurde Sascha Lien von Bryan May höchstpersönlich für die Hauptrolle ausgewählt. Neben Musical-Produktionen ist der gefragte Sänger vielfach gebucht für Studioproduktionen im Bereich der Rock- und Popmusik. Trotz dessen, dass in diesem Jahr am Freitag und Samstag, 24./25. Juli das Programm an zwei Abenden gespielt wird, sei aufgrund von vielen vorhandenen Vorbestellungen davon auszugehen, dass beide Termine bereits in Kürze ausverkauft sein werden, schreiben die Veranstalter.

Daher empfehle es sich sehr schnell, sich Karten zu sichern. Es gibt im Amphitheater insgesamt bekanntlich 392 Sitzplätze. Das Konzert beginnt jeweils um 19 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Bis zum Beginn des Konzertes sind die Gäste eingeladen, im Weingarten Platz zu nehmen und sich auf einen schönen Abend einzustimmen. Bei ungünstiger Witterung findet das Konzert im Mindelsaal statt. (zg)

Eintrittskarten sind bei den Mittelschwäbischen Nachrichten in Krumbach (08282/907-0), der Lesehexe in Thannhausen (08281/4488) sowie direkt bei Engelbert Schmid (08282/890412) in Mindelzell erhältlich. Einzelheiten zum Amphitheater von Engelbert Schmid sind im Internet unter www.mindelsaal.de ersichtlich. Informationen zur Bigband Steinbach finden sich unter www.steinbach-bigband.de

