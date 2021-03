vor 50 Min.

„Ich träume von einer Welt voller Menschlichkeit“

Insgesamt 40 Kunstwerke gingen beim Malwettbewerb von Jugendpflege, Quartiersmanagement und Familienstützpunkt in Krumbach ein. Die Jury hat nun die Gewinner erklärt – die überzeugen mit ihren Botschaften

Im Februar starteten Jugendpflege, Quartiersmanagement und Familienstützpunkt einen kreativen Malwettbewerb unter dem Motto „Ich mal mir die Welt, wie sie mir gefällt“. Bis Ende des Monats wurden dem Team im Bürgerhaus insgesamt 40 Kunstwerke eingesandt, die nicht unterschiedlicher hätten sein können, teilen die Organisatoren nun mit. Und auch die Gewinner stehen bereits fest.

Neben einigen Bildern mit Süßigkeiten an den Bäumen wie im Schlaraffenland, waren beispielsweise Einsendungen mit Sonne, Strand und Meer, eine Ritterburg, ein schönes Wald- und Bergpanorama, Wüstenbilder oder auch nur ein Haus mit Hasenstall dabei. Ein Leben mit Außerirdischen, Superhelden oder lebendigen Bildern – der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Und so wurde schnell klar: Das Bild von einer „perfekten“ Welt sieht für alle unterschiedlich aus. Ganz individuell konnte jeder die Welt malen, wie sie einem gefällt und so entstanden viele verschiedene Interpretationen des Mottos. Die Entscheidung wer nun diesen besonderen Malwettbewerb gewonnen hat, fiel Jugendpflege, Quartiersmanagement und Familienstützpunkt nicht leicht, heißt es in der Mitteilung. Doch letztendlich wurden fünf Hauptgewinne und sechs „Nebengewinne“ ernannt. Diese Bilder haben sich vor allem durch ihre Überlegungen zu dem Thema und der kreativen Umsetzung ausgezeichnet. Eine Gewinnerin schreib beispielsweise zu ihrem Kunstwerk: „Es soll allgemein appellieren, dass wir allen Lebewesen mit Respekt begegnen. Einander helfen und schätzen. Denn ich träume von einer Welt voller Menschlichkeit und Positivität.“

Alle Teilnehmer, welche ihre Kunstwerke persönlich im Bürgerhaus abgegeben haben, können diese nach vorheriger Terminvereinbarung abholen und die Bilder zu Hause ausstellen. Außerdem sind alle Kunstwerke in der digitalen Bildergalerie von Jugendpflege und Quartiersmanagement in Instagram und Facebook zu sehen. Dort wird jede Einsendung nach und nach eingestellt, sodass die Kanäle von Jugendpflege und Quartiersmanagement zu einer bunten Kunstausstellung werden. (zg)

