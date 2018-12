18:00 Uhr

Ihr Kinderlein kommet: Aus Mittelschwaben in die Welt

Der Text des Weihnachtsliedes stammt von Christoph von Schmid, der von 1796 bis 1816 in Thannhausen wirkte. Eine Melodie des Liedes entstand in Unterbleichen. In Krumbach gibt es davon eine eigene Version.

Von Thomas Niedermair

Zum 250. Mal jährt sich in diesem Jahr der Geburtstag des von 1796 bis 1816 in Thannhausen wirkenden Pädagogen Christoph von Schmid (1768-1854). Als Verfasser zahlreicher Kinder- und Jugendbücher, in denen der katholische Geistliche christliche Moral in seinerzeit moderner, weil freundlicher und angstfreier Manier zu vermitteln verstand, wurde der körperlich kleine Mann mit dem offenkundig großen Herzen zum Bestsellerautor. Noch berühmter allerdings wurde das von Christoph von Schmid wohl zwischen 1808 und 1810 in Thannhausen getextete Weihnachtslied, welches von Schwaben aus seinen Siegeszug um die ganze Welt startete: „Ihr Kinderlein kommet“.

Das Weihnachtslied wurde oft und in vielen verschiedenen Melodien vertont. Die bis heute in Krumbach gesungene Variante, ein vierstimmiger Chorsatz, stellt dabei sowohl für Michael Dolp, den Kirchenmusiker von St. Michael, als auch für Evi Heigl von der Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben, durchaus etwas Besonderes dar.

„Die Version, die vom Liederkranz gesungen wurde, etwa beim Weihnachtssingen auf dem Marktplatz, war immer die Krumbacher Variante“, erzählt Michael Dolp beim Gespräch im Hürbener Wasserschloss. Daran werde sich auch nichts ändern, denn die 1862 gegründete Chorgemeinschaft, die von 2001 bis 2014 unter seiner Leitung stand, „hat die Krumbacher Melodie auch gegenwärtig immer im Repertoire“. Allerdings könne diese nicht, wie lange angenommen wurde, in Krumbach entstanden sein und auch nicht vom Liederkranz selbst stammen, sondern sei deutlich älteren Datums.

Wie die anlässlich der Ausstellung „Ihr Kinderlein kommet!“ erfolgten Nachforschungen von Karl-Georg Pfändtner, dem Leiter der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, und seiner Mitarbeiterin Ursula Korber ergaben, sei eine Urform der Krumbacher Melodie nämlich bereits Jahrzehnte vor der Gründung des Liederkranzes dokumentiert. Auf die ursprüngliche Quelle der Krumbacher Weise war Pfändtner durch einen von Evi Heigl verfassten Artikel (in der Sänger- und Musikantenzeitung von November/Dezember 2002) hingewiesen worden. Darin wird ein Orgelbuch von 1825 genannt, welches eine – nur leicht abweichende – Urform der Krumbacher Fassung schriftlich belegt. Das Original dieser Unterbleichener Liederhandschrift befindet sich, wie Evi Heigl mitteilt, im Münchner Institut für Volkskunde, eine Kopie im Krumbacher Volksmusik-Archiv im Alten Rathaus.

Die vom Liederkranz gespielte Version mit einer vielleicht von Chorleiter Josef Zeiner (1857-1937) leicht abgeänderten Melodie und „mit einem möglicherweise vom langjährigen Chorleiter Willi Wilikowsky komponierten Chorsatz ist also die Krumbacher Variante der Unterbleichener Handschrift“, wie Kirchenmusiker Michael Dolp erläutert.

Und wer zeichnete als Komponist für die in Krumbach tradierte und für alle leicht singbare Variante des Weihnachtsliedes verantwortlich? „Es ist anzunehmen, dass die schwäbische Melodie entweder von Anton Höfer oder von Joseph Alois Singer geschaffen wurde“, sagt Evi Heigl. Der Pädagoge Höfer (1764-1837) arbeitete in Thannhausen bei vielen Gemeinschaftswerken ebenso mit Christoph von Schmid zusammen wie der Geistliche Singer (1786-1848; Kaplan ab 1809), der das Lied nach Unterbleichen mitnahm, wo er eine neue Pfarrstelle antrat (1821) und wo die Melodie in der Liederhandschrift von 1825 Berücksichtigung fand.

Obwohl die spätere „Ihr Kinderlein kommet“-Fassung (mit der Melodie des dänischen Komponisten Johann Abraham Peter Schulz) in eine von Carl Bertelsmann gedruckte Liedsammlung des Gütersloher Volksschullehrers Friedrich Hermann Eickhoff (1832) aufgenommen und zum Welterfolg wurde, „nahmen die Krumbacher ihre eigene Version des Liedes immer gut an und blieben ihr treu“, betont Evi Heigl. Auch in anderen Regionen, etwa in Oberösterreich, im Sudetenland und bei den Banatschwaben, habe es zahlreiche Versionen des Liedes gegeben.

„Christoph von Schmids Lied stammt etwa aus der gleichen Zeit wie ‘Stille Nacht’“, teilt Evi Heigl mit. „Dabei sind die verschiedensten Melodien in allen möglichen Varianten entstanden“, die sich allerdings nur selten als ähnlich langlebig erwiesen hätten wie die sehr spezielle Krumbacher Melodie. Diese werde auch heuer wieder, wie Michael Dolp betont, bei den verschiedenen weihnachtlichen Anlässen zur Aufführung kommen.

