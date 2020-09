14:28 Uhr

Illegale Beschäftigung? Polizei und Zoll durchsuchen Firma Roma in Burgau

Zoll und Bundespolizei waren am Donnerstagvormittag zu einer Kontrolle bei der Firma Roma in Burgau.

Plus Am Donnerstagvormittag durchsuchten Zoll und Bundespolizei die Räume der Firma Roma in Burgau im Rahmen einer groß angelegten Kontrolle. Was die Geschäftsleitung sagt.

Von Alexander Sing

Im Rahmen einer groß angelegten Kontrolle haben Zoll und Bundespolizei am Donnerstagvormittag die Räume der Firma Roma durchsucht. Mit mehreren Fahrzeugen, unter anderem einem Bus, waren die Beamten angerückt. Hintergrund sind nach Auskunft der Bundespolizeidirektion in München Ermittlungen wegen des Verdachts auf illegale Beschäftigung und Schleusung. Zum genauen Umfang der Kontrollen, die zeitgleich an mehreren Orten abliefen, wollten sich auf Nachfrage unserer Redaktion weder Zoll noch Bundespolizei äußern. Die betroffene Firma Roma dagegen sprach mit unserer Redaktion.

Firma Roma in Burgau: "Durchsuchung hat mit uns nichts zu tun"

Wie Marketingleiter Tobias Löhner mitteilte, habe man mit der routinemäßigen Kontrolle auf Beschäftigte von Leiharbeits- und Zeitarbeitsfirmen abgezielt. "Das hat mit uns nichts zu tun." Die Ermittler hätten Personen identifizieren wollen, die illegal bei solchen Firmen beschäftigt seien. Dass bei Roma durchsucht wurde, könne damit zusammenhängen, dass man mit den betroffenen Firmen zusammengearbeitet habe. "Die Leiharbeiter werden uns zugeteilt. Da kann es sein, dass solche Fälle reinrutschen."

Welche Firmen im Zentrum der Ermittlungen stehen und ob die Ermittler in Burgau fündig geworden sind, wisse er nicht, sagte Löhner.

Die Polizei möchte sich im Laufe des Nachmittags in einer Pressemitteilung näher zu der Aktion äußern.

