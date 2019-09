14:42 Uhr

Illegale Waffe in Thannhausen gefunden

Eine Pistole und Munition wurden in Thannhausen sicher gestellt. (Symbolbild)

Auf eine Pistole und Munition ist der Zoll in Thannhausen gestoßen.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung des Zolls wurde bei einem 58-Jährigen in Thannhausen am Dienstag eine Pistole und die dazugehörige Munition festgestellt und daraufhin die Polizeiinspektion Krumbach hinzugerufen. Nach Abklärung mit dem Landratsamt besitzt der 58-Jährige keinerlei Erlaubnisse dafür. Zudem sei die Pistole selbst nicht registriert, so die Polizei. Daraufhin wurden die Schusswaffe und die Munition sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz. (pm)

