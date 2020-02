Im Himmel singt der Kirchenchor Ziemetshausen dann auch richtig

Plus Wolfgang Flödl leitet seit über 50 Jahren den Kirchenchor Ziemetshausen. Was er mit seinem Ensemble in diesem Jubiläumsjahr vor hat.

Gotteshäuser im Schwäbischen Barockwinkel sollen eine Vorstellung vermitteln, wie es im Himmel aussehen könnte. Eines dieser „himmlischen“ Gotteshäuser steht in Ziemetshausen. Dort, direkt unter dem im Jahr 1691 von Johann Schmuzer reich stuckierten Gewölbe, befindet sich seit fast 300 Jahren der Arbeitsplatz des Kirchenchors, der Sorge trägt für das klingende Pendant zur herrlichen Architektur. Lange und fruchtbar ist die kirchenmusikalische Tradition in Ziemetshausen, nicht zuletzt brachte sie in der Person von Joseph Lederer einen überregional bedeutsamen Komponisten hervor. Chorleiter Wolfgang Flödl ist derzeit das letzte Glied in einer langen Kette und dieses Glied misst rund ein Sechstel der Gesamtlänge, denn Wolfgang Flödl feierte jüngst das seltene Jubiläum, 50 Jahre als Kirchenchorleiter tätig gewesen zu sein.

Als er 1970 als 24-Jähriger die Chorleitung übernommen habe, sei es zu einigen Verwerfungen gekommen, erinnert sich Wolfgang Flödl. Üblich sei es seinerzeit gewesen, dass der Chor an jedem Sonntag im Amt sang, aber nur selten probte. Um den Qualitätsansprüchen des Neuen zu genügen, musste die Gewohnheit ins Gegenteil verkehrt werden: Man probt jede Woche, tritt aber nur an kirchlichen Festtagen auf. Und weil es Wolfgang Flödl ein Anliegen war, auch außerhalb der Liturgie die Qualitäten des Chors ins Rampenlicht zu rücken, konzertierte der Chor im Zweijahresrhythmus. So ergaben sich im Lauf der 50 Jahre eine Fülle von Konzerten, durchaus mit einem Schwerpunkt bei der Aufführung schwäbischer Komponisten, und eine klangschöne Begleitung der Arbeit des Ortspfarrers, auf dessen Unterstützung Wolfgang Flödl und sein Chor jederzeit bauen konnten. Von den derzeit 20 aktiven Sängerinnen und Sängern sind vier schon seit den Anfängen von Wolfgang Flödl dabei.

Besonders verdient gemacht haben sich Hedwig Wrchlavsky (Sopran) und Elisabeth Kastner (Alt) als Solistinnen über viele Jahre hinweg. Ricarda Seethaler ist in ihrer Doppelrolle als Sopranistin und Organistin wichtig für die örtliche Kirchenmusik.

Walter Eisele gilt als "Chef"

Tenor Manfred Ziegler ist ein echtes „Vollblut“, er singt auch noch im Wäckerle-Chor und im Cantemus-Chor in Krumbach. Bassist Walter Eisele gilt bei seinen Mitstreitern als „Chef“. Er kann über ein Dutzend lateinische Messen aus dem Stegreif auswendig singen und ist so sicher, dass er, wenn ihn der Hafer sticht, auch einmal ganze Partien um einen Halbton versetzt singen kann.

Spaßeinlagen aller Art sind in den Proben ohnehin die Regel. Eine Wohlfühlatmosphäre bei der Probenarbeit stellt für Wolfgang Flödl eine wesentliche Bedingung dafür dar, dass Klang und Harmonie sich entfalten können. Es soll und darf also immer wieder herzhaft gelacht werden. So kann es schon passieren, dass der Chorleiter eine Sängerin, die stolz, weil frisch gestylt von Figaro zur Probe kommt, fragt: „Übrigens, welchen Beruf hat dein Friseur?“ Wenn ein Register eine Stelle partout nicht kapieren will, kommt gern der zarte Hinweis vom Dirigenten, bei den „schwarzen Knödeln auf dem Papier“ handle es sich um Noten.

Wolfgang Flödl betreibt auch ein Tonstudio

Oft findet der Dirigent den Klang „zu sitzig“ und das führt zwangsläufig zu beliebten Bewegungsübungen. So richtig schön fuchteln lässt der Chor seinen „Maestro“ des Öfteren beim gemeinsam mit der Gemeinde gesungenen „Vater unser“. Meist sinkt die Gemeinde und der Chor hält die Stimmung. Den daraus entstehenden Machtkampf findet der Chorleiter offenbar nicht lustig. Gerätselt wird im Chor oft, wann Ziemetshausen seine U-Bahn baue, damit der Chorleiter kostenlos fahren könne und endlich einen geldwerten Vorteil aus seiner Ehrenbürgerwürde ziehen könne. Ob Wolfgang Flödl mit seinem Chor zufrieden ist? Jedenfalls praktiziert er eine eigenwillige Art zu loben. „Eigentlich wart ihr am letzten Sonntag gar nicht so schlecht.“, ist ein beliebter Kommentar des Dirigenten. Andererseits, Wolfgang Flödl betreibt ein Tonstudio und bearbeitet beruflich oft Konzertmitschnitte renommierter Chöre. Da kommt es schon vor, dass er in der Probe erzählt, soeben habe er den Beweis, der berühmte Chor X koche auch nur mit Wasser und daneben höre sich gar nicht schlecht an, was der Kirchenchor Ziemetshausen drauf habe.

Zu einem richtigen Chorleben gehört Geselliges, gehören Rituale wie der Stammtisch, das Weißwurstessen nach der Fronleichnamsprozession und auch Chorreisen. In diesem Jahr will Wolfgang Flödl mit dem Chor „Wolferl“ Mozart nachspüren und nach Salzburg fahren. Ein schönes Ritual bietet der Hobbydichter und etatmäßige Cellist Stefan Kremer. Vor jedem Auftritt gibt er ein selbstgemachtes Gedicht zum Besten. Jüngst bat er poetisch Gott um Verzeihung für die Unzulänglichkeiten der Kirchenmusik von Laien. Wenn aber Gott die Ziemetshauser Kirchenchormitglieder einst in den Himmel lasse, könne er versprechen, die würden dort richtig singen.

Zu Wolfgang Flödl:

Der „Herr der Töne“ aus Ziemetshausen

Seit 50 Jahren leitet er den Ziemetshauser Kirchenchor