Im Kindergarten Märcheninsel in Ziemetshausen gilt jetzt Kurzarbeit

Plus Wegen der coronabedingten Notbetreuung gilt in der Kindertagesstätte in Ziemetshausen Kurzarbeit. Was das für die Einrichtung und die Eltern bedeutet und wie lange diese Änderung gültig bleiben soll.

Von Peter Voh

In der Kindertagesstätte Märcheninsel in Ziemetshausen gilt seit 1. Februar Kurzarbeit. Das hat der Marktgemeinderat in einer nicht öffentlichen Sitzung beschlossen. Was das für die Einrichtung bedeutet, war nun Thema in der jüngsten öffentlichen Sitzung.

Zur Corona-Pandemie bedingten Notbetreuung und auch wegen der Einführung von Kurzarbeit wurde Ende Januar eine detaillierte Bürgerinformation auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft veröffentlicht. Auf Grundlage eines Beschlusses des Marktgemeinderats in nicht öffentlicher Sitzung wird in der Kindertagesstätte Märcheninsel seit dem 1. Februar für die Beschäftigten, die nicht für die Notbetreuung erforderlich sind, Kurzarbeit eingeführt. Hierzu wurde eine Informationsveranstaltung in der Kindertagesstätte mit Beteiligung des Personalrats durchgeführt, wo die Beschäftigten zum einen auf ihren möglichen rechtlichen Anspruch auf Kinderkrankengeld hingewiesen wurden, zum anderen die Thematik Kurzarbeit ausführlich erläutert wurde.

Kurzarbeit in Kita: Mitarbeiter in Ziemetshausen geben telefonisch Auskunft

Unter Zugrundelegung der bisherigen Inanspruchnahme der Notbetreuung (seit dem 11. Januar zwischen 13 und maximal 30 Kindern, im Durchschnitt etwa 24 Kinder) sowie unter Beachtung der infektionsschutzrechtlichen Vorgaben und Wahrung der Mitarbeiterinteressen bezüglich Sozialauswahl sowie unter Berücksichtigung der schriftlich geäußerten Wünsche wurden für den Start ab dem 1. Februar eine Krippengruppe mit zwei Mitarbeiterinnen, zwei integrative Kindergartengruppen mit jeweils zwei Mitarbeiterinnen sowie einer Praktikantin und zwei Regelkindergartengruppen mit ebenso jeweils zwei Mitarbeiterinnen und einer Praktikantin festgelegt.

Diese Personalstärke mit zehn Erzieherinnen und/oder Kinderpflegerinnen sowie vier Praktikantinnen stellt das dauerhafte Minimum in der Kindertagesstätte zunächst bis zum 12. Februar dar. Sollte sich kurzfristig ein weiterer Bedarf ergeben, sind bereits anvisierte Pläne für ein personelles Anwachsen der Notbetreuung vorhanden. Damit ist trotz Kurzarbeitseinsatz eine jederzeit ausreichende fachliche Betreuung der Krippen- und Kindergartenkinder gewährleistet. Für Detailinformationen stehen die Mitarbeiter der Kindertagesstätte unter der Telefonnummer 08284/8645 zur Verfügung.

Ziemetshausen: Digitale Bürgerversammlung im Marktgemeinderat

Als Ersatz für die Ende letzten Jahres wegen Corona ausgefallene Präsenz-Bürgerversammlung wurde im Rathaus eine sehenswerte digitale Jahresrückschau 2020 zusammengestellt und auf die Homepage der Marktgemeinde gestellt. Neben interessanten Zahlen aus Haushalt und Marktgemeinde wird hier an markante Ereignisse und Veranstaltungen im Jahresablauf erinnert.

So traten im Frühjahr nicht nur ein neuer Bürgermeister, Ralf Wetzel, zusammen mit vielen neuen Marktgemeinderäten ihre Ämter an, mit Anton Weber hat die Marktgemeinde auch den Tod eines vorigen Bürgermeisters hinnehmen müssen. Sehr erfreulich hingegen, dass man im Oktober mit Pater Laurentius Johannes Mayer erstmals nach 80 Jahren wieder eine Primiz am Ort feiern durfte – wegen Corona leider nur eingeschränkt. Die Einwohnerzahl von Ziemetshausen ist in den letzten zehn Jahren um 270 auf jetzt 3262 angestiegen, allein im vorigen Jahr kamen nur im Hauptort mehr als 120 Bürger hinzu. Die erfolgreiche Schaffung des Wohngebietes Allgäustraße dürfte hier einen wesentlichen Einfluss gehabt haben. Die Pro-Kopf-Verschuldung erreichte zum Jahresende 2020 trotz intensiver Investitionen in letzter Zeit einen fast historischen Niedrigstand von nur noch 53,78 Euro. Und noch eine erfolgreiche Zahl: Obwohl sich im Vergleich zu von vor fünf Jahren die Zahl der jährlichen Eheschließungen von 24 auf 13 fast halbiert hat, ist die Zahl der Geburten mit 33 etwas höher als in den vergangenen Jahren. Es spricht vieles für Ziemetshausen.

Zwei Pappeln werden in Ziemetshausen gefällt

Aus Gründen der Verkehrssicherheit müssen in der Augsburger Straße auf Höhe des Autohauses Seefried zwei Pappeln gefällt werden. Bei Baggerarbeiten für den neuen Gehweg zum Gewerbegebiet Ost neben der alten Bundesstraße wurden die Wurzeln beschädigt. Die Stand- und Verkehrssicherheit der Bäume ist auf längere Sicht somit nicht mehr gegeben, Fußgänger und Radfahrer wären bei heftigen Winden stark gefährdet. Da die Bäume in unmittelbarer Nähe der Ausfahrt der Feuerwehr auf die Augsburger Straße stehen und der Kreuzungsbereich dadurch sehr unübersichtlich ist, würde die Fällung der Bäume hier eine deutliche Verbesserung bringen. Das zuständige Forstamt, in Person von Marktgemeinderat Hubert Forstner vertreten, kann diesen Verlust vertreten, zumal er der Sicherheit von Fußgängern und Radlern zugutekommt. Gemeinsam mit dem Marktgemeinderat wird man sich beratschlagen, was ersatzweise dort gepflanzt werden kann. Einstimmig haben die Räte daher der Fällung der Pappeln zugestimmt.

