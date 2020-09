vor 18 Min.

Im Kochstudio in Edenhausen mit Ramona Kuen

Plus Die aus dem Fernsehen bekannte Expertin für vegane und vegetarische Ernährung bietet jetzt Kochkurse in Edenhausen an. Was man fürs Kochen mitbringen muss.

Von Thomas Niedermair

„Besser spät als nie!“ Die Erleichterung darüber, dass sie ihr neues Kochstudio im Krumbacher Ortsteil Edenhausen mit mehrmonatiger Verspätung nun einweihen konnte, war Ramona Kuen deutlich anzumerken. Die ursprünglich für Ende März geplante Neueröffnung der Räumlichkeiten, in denen die aus TV-Sendungen bekannte Expertin für vegane und vegetarische Ernährung seit Juni wieder Koch- und Backkurse zu verschiedenen Themen und für alle Altersgruppen anbietet, konnte jetzt trotz der Corona-Pandemie stattfinden – im vergleichsweise kleinen Kreis allerdings und unter freiem Himmel im Garten.

Siegerin der "Küchenschlacht" beim ZDF

„Ich bin froh, dass wir die Eröffnung jetzt endlich feiern können und dass das Wetter so gut mitspielt“, begrüßte die leidenschaftliche Köchin ihre Gäste. Um für ihr Hygiene-Konzept die Zustimmung des Landratsamtes zu erhalten, sei die Veranstaltung nur als geschlossene Gesellschaft und mit Anmeldung organisierbar gewesen. „Im Außenbereich waren zwar bis zu 200 Personen erlaubt, aber ich habe dem Landratsamt gleich gesagt, dass wir es viel kleiner machen“, sagt sie. Unter Wahrung der mit dem Corona-Spezial-Team des Landratsamtes abgestimmten Hygieneregeln und unterstützt durch einige fleißige Helfer und Helferinnen, die darauf achteten, dass die 50 Gäste die Maskenpflicht sowohl am Eingang als auch bei der Essensausgabe einhielten, gelang es der Siegerin der ZDF-„Küchenschlacht“, für einen reibungslosen Ablauf der Feier zu sorgen.

Das Kochstudio in Edenhausen war im März fertig

„Im März sind wir – zwei Wochen früher als geplant – mit dem neuen Kochstudio fertig geworden“, teilte die Ernährungsberaterin mit. „Dann konnte ich hier wegen Corona zwölf Wochen lang gar nichts machen, bis es zumindest wieder möglich war, wenigstens kleine Kurse für allerdings nur je zwei Haushalte durchzuführen.“ Für ihre im November 2018 zusammen mit Natali Wiesmüller gegründete „Karma-Küche“, die auf biologischen Lebensmitteln und Regionalität basiert, ist Ramona Kuen inzwischen alleinverantwortlich.

„Ein eigenes Kochstudio ist eine schöne Sache. Aber auch, wenn ich hier sonst alles allein mache, möchte ich mich heute bei meiner Familie, besonders meiner Mutter Christine und meinen Schwestern Carmen und Angelina, und bei meinen Freunden Natali und Christoph bedanken, ohne deren Hilfe bei den Vorbereitungen eine solche Feier nicht zu machen wäre“, betonte sie.

Fingerfood serviert

Mit einem Willkommensgetränk und vor allem mit einem optisch sehr anregend präsentierten Fingerfood-Büffet aus vegetarischen und veganen Speisen machte die junge Frau die beste Eigenwerbung für ihr neu eröffnetes Kochstudio. Bio-Limonaden und eine reichhaltige Auswahl an feinen Appetithäppchen, an mundgerecht geschnittenen Vorspeisen (Canapés) und an leckeren Desserts verdeutlichten nachhaltig, wie wohlschmeckend gesunde Produkte auf Pflanzenbasis sein können. Vegetarische Mini-Burger, Polentahäppchen, Lauch-Quiche, Pizzabrötchen, Karottenkuchen, Nusseckchen, Donauwellen und diverse weitere Spezialitäten ließen bei den begeisterten Gästen in kulinarischer Hinsicht keine Wünsche offen. Wegen der Corona-Krise gab es am Büffet keine Selbstbedienung; stattdessen wurden die schmackhaften Antipasti und Nachspeisen von Helfern ausgegeben.

„Es ist schön, dass wir jetzt gemeinsam, wenn auch im kleinen Kreis und als geschlossene Gesellschaft, diese Eröffnung feiern können“, resümierte die Gastgeberin, die der festen Überzeugung ist, dass gesundes Kochen für Menschen aller Altersstufen geeignet ist. Entscheidend sei es, dass man fürs Kochen und Backen viel Herz, Liebe, Leidenschaft und vor allem auch viel Zeit aufbringe.

Wenn diese Voraussetzungen gegeben seien, „kann jeder und jede das Kochen lernen, sich mit biologischen Lebensmitteln gesund ernähren und gute Grundlagen dafür schaffen, bis ins hohe Alter fit und vital zu bleiben“.

Zu den Kursangeboten in Ramona’s Kochstudio gibt es unter der Telefonnummer 08282/826066 oder per E-Mail: info@karmakueche.de

