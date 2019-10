vor 20 Min.

Im Krumbacher Stadtsaal über das Älterwerden gelacht

Die „Mehlprimeln“ kokettierten zwar mit ihrem Alter, hatten aber Lust zu zeigen, was sie noch drauf haben. Das Publikum feierte die Altstars der schwäbischen Kleinkunstszene, Reiner (links) und Dietmar Panitz.

Wie die Mehlprimeln in Krumbach mit den Sympathien des Publikums spielten.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Seit über 40 Jahren stehen sie auf der Bühne, die Brüder Reiner und Dietmar Panitz. Als „Mehlprimeln“ haben sie sich einen Namen gemacht, der gleichbedeutend ist mit geistreicher, witziger, politsatirischer und klangvoller Unterhaltung. Ganz spurlos sind die 40 Jahre nicht an ihnen vorübergegangen. Die meisten der Besucher von „Weltgeistfunken“ im Stadtsaal dürften die Panitz-Brüder als deutlich jüngere Bühnen-Akteure in der Erinnerung gehabt haben.

Grund genug für Leute vom Schlage der Panitz, sich darüber lustig zu machen. Eine „Agentur für betreute Kleinkunst“ habe ihnen den Termin vermittelt, erklärte Reiner Panitz. Die Agentur werde sie betreuen, solange sie noch in der Lage seien, ihr Publikum zu sehen. Im Übrigen seien ihre Auftritte eine Stärkung ihrer Feinmotorik und gelegentliche falsche Töne ein Beitrag zur Inklusion. Mit den Geistesblitzen allerdings müssten sie vorsichtig umgehen, jeder Blitz könnte der letzte gewesen sein. Wer mit so viel Selbstironie antritt, lenkt die Sympathien des Publikums leicht auf seine Seite.

Es folgt ein altersschwaches „Hey“

Kurz darauf zog Reiner Panitz einen weiteren Trumpf aus dem Ärmel. Im Unterschied zu den anderen Vertretern der Sparte Kabarett und Comedy seien die „Mehlprimeln“ breiter angelegt. Er spielte damit auf die musikalischen Qualitäten an, auf den Gesang und die vielen Instrumente, die er und sein Bruder beherrschen. In der Tat wirken die Instrumentaleinlagen erfrischend, aber auch hier wollen sich die Brüder nicht zu ernst genommen wissen. Als Rainer Panitz einen feurigen ungarischen Tanz spielt, flicht Bruder Dietmar an der Stelle, wo ein feuriger Hey-Ruf seinen Platz finden muss, ein altersschwaches „Hey“ ein und lächelt anschließend stillvergnügt ins Publikum, wie gut ihm doch der Gag gelungen sei.

Breit angelegt ist das Themenspektrum der „Mehlprimeln“, breit ist die Palette der Panitz-Brüder, mit Wortwitz und Sprachklang zu arbeiten. Vom Kalauer angefangen, Annegret Kramp-Karrenbauer müsste nach ihrem Wechsel ins Verteidigungsministerium nun Knarrenbauer heißen, deckt sie über verquere Logik, Ironie, Parodie, schwarzen Humor und gar auch einen Schuss Melancholie das ganze Feld geistreicher Wortkunst ab. Herrlich wirkt beispielsweise die Parodie auf den Hans-guck-in-die Luft. Denn der schaut heute nicht mehr in den Himmel, sondern aufs Display seines Smartphones. Die Strafe, die wie beim „Struwwelpeter“ alsbald folgt, ist noch verschärft. Denn die Fischlein lachen nicht nur den ins Wasser Gestürzten aus. Sie schnappen sich das Gerät, filmen das Malheur und stellen es ins weltweite Netz.

Die Primeln scheuen die grellen Farben nicht

Die Panitz-Brüder zitierten an diesem hochunterhaltsamen Abend gern, etwa Robert Gernhardt oder Georg Kreisler. Wollen sie zeigen, dass ihre eigenen Produktionen denen der berühmten Kollegen nicht nachstehen? Zuzutrauen wäre es ihnen, denn sie kokettieren gern, wie schon der Name „Mehlprimeln“ zeigt. In der Fauna sind das eher blasse und unscheinbare Blümchen, die Primeln auf der Bühne scheuen die grellen Farben keineswegs.