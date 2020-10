vor 52 Min.

In „7 Minuten am Tag“ gesünder

Franziska Rubin präsentiert ihr Buch

Als gemeinsame Veranstalter laden die Stadtbücherei Krumbach und der Abc-Büchershop zu einem weiteren Highlight des Krumbacher Literaturherbstes ein: Die bekannte Ärztin, Fernseh-Moderatorin und Fachbuch-Autorin Franziska Rubin präsentiert am Montag, 16. November im Saal des Gasthofes Munding (Beginn: 19.30 Uhr, Einlass: 18.30 Uhr) ihr neues Buch „7 Minuten am Tag – Endlich gesünder leben“.

Rubin absolvierte am humanistischen Kaiser-Wilhelm-Gymnasium Hannover ihr Abitur, studierte danach Humanmedizin und wurde im Bereich der Nervenheilkunde an der Universität zu Köln promoviert. Des Weiteren nahm sie an mehreren Moderatorencoachings sowie an Schauspiel- und Gesangsunterricht teil und ist seit Jahren in Fernsehsendungen mit Fachwissen präsent und als Schriftstellerin mit ihren Sachbüchern erfolgreich.

Rubin wurde 1994 in der Flirtshow „Herzblatt“ entdeckt, an der sie als Kandidatin teilnahm. Noch im selben Jahr gab sie ihr Moderationsdebüt bei Fernsehsendern. Sie moderierte unter anderem die Kindersendung „Mir nach“, das Service-Magazin „Clever“ und das Wissenschaftsmagazin „Sonde“. Auch führte sie mehrere Jahre auf einem Kinderkanal durch verschiedene Livesendungen. Rubin trat als medizinische Expertin in der Sendung „dabei ab zwei“ auf, war zudem in diversen Videos mit Ernährungstipps zu sehen. Von 1998 bis Juli 2015 war Rubin Moderatorin des Gesundheitsmagazins „Hauptsache gesund“ im MDR-Fernsehen. Danach lebte sie bis August 2019 mit ihrer Familie in Australien, der Heimat ihres Mannes.

Die bekannte Ärztin Dr. Franziska Rubin ist überzeugt: „Mit nur 7 Minuten Zeitaufwand am Tag kann es jedem gelingen, deutlich gesünder und besser zu leben“. Wie das geht – das zeigt sie in dem wegweisenden Praxisbuch „7 Minuten am Tag – Endlich gesünder leben“. Zum einen geht dies praktisch dadurch, Verhaltensweisen zu erkennen, die davon abhalten, gesund zu leben oder zu werden. Zum anderen gibt die Ärztin Hilfestellungen, wie erwünschte Änderungen möglichst zügig und unaufwendig umgesetzt und gesunde Gewohnheiten verankert werden können. Ihre Tipps können nach einem ausgeklügelten Baukastensystem chronologisch gelesen oder aber nach Belieben rausgepickt werden. Wichtig ist, dass man jeden Tag diese 7 Minuten investiert und die Änderungen, die Wirkung zeigen, kennzeichnet und dann nächste Woche oder nächsten Monat wieder einbaut. Solange, bis viele davon ins tägliche Leben eingeflossen sind. Die Praxis-Tipps kommen aus den Bereichen: Prävention, Mind-Body-Medizin, soziales Miteinander, Self-Care, Ernährung, Bewegung und Entspannung und Stressmanagement. Mit vielen schnellen Rezepten, Anleitungen, Übungen und Anregungen für eine gesündere Lebensweise. Und Rubin meint: „7 Minuten am Tag hat jeder“. (k)

nur im Vorverkauf bei Abc- Büchershop, Telefon 08282 9953903, Bücher-Thurn, Telefon 08282 955199.

Themen folgen