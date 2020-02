vor 49 Min.

In Balzhausen nimmt der Fasching so richtig Fahrt auf

Wie beim Balzhauser Umzug eine beeindruckende Tradition erneut lebendig wird.

Von Monika Leopold-Miller

Wird das Wetter halten? Das war am Sonntagnachmittag das große Thema in Balzhausen. Und – es hielt! Zur großen Freude aller Beteiligten. Und so wurde der Balzhauser Faschingsumzug einmal mehr zu einem unvergesslichen Erlebnis. „Ballustika goes to America“ ist heuer das Motto des gastgebenden Karnevalsclubs KC Ballustika Balzhausen. Ihren Wagen zierte eine beeindruckende Freiheitsstatue. Nach Balzhausen gekommen waren auch viele Prinzenpaare aus der nahen und weiteren Umgebung.

Piraten, Wikinger, Trolls, Riesenkraken, König der Löwen: In Balzhausen wurde sichtbar, wie der Fasching die Fantasie der Menschen beflügelt.

Mit launigen Worten führten einmal mehr Steffi Schütz (Präsidentin) und Christian Schneider durch das gelungene Programm. Sie begrüßten die teilnehmenden Gruppen mit ihren Schlachtrufen.

Auf der Ehrentribüne hatten sich unter anderem Landrat Hubert Hafner sowie mehrere Bürgermeister der Nachbargemeinden versammelt.

Für die Zuschauer war die Veranstaltung natürlich auch ein kulinarischer Genuss. Von den Wagen regnete es reichlich Süßigkeiten, über die sich besonders die zahlreichen Kinder freuten.

Vertreten waren beim Balzhauser Umzug auch zahlreiche Garden, die vor der Ehrentribüne ihr tänzerisches Können zeigten.

Auch musikalisch war der Umzug ein Leckerbissen. Für beste Unterhaltung sorgten auch viele Musikgruppen.

