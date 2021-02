vor 34 Min.

In Corona-Zeiten: Thannhausen feiert 40 Jahre Partnerschaft mit Mortain

Ums gemeinsame Spuren hinterlassen bemüht man sich in Thannhausen und Mortain. Wie schwierig es ist, in Zeiten der Corona-Pandemie die deutsch-französische Partnerschaft lebendig zu halten.

40 Jahre alt ist nun die Städtepartnerschaft Thannhausen (Schwaben) mit Mortain/Bocage (Normandie) in Frankreich. „Gemeinsam Wege gehen und Spuren hinterlassen!“ Dieser Leitgedanke stand 2011 über dem 30-jährigen Partnerschaftsfest der beiden Städte. Damals wurde in Thannhausen und Mortain ein Barfußpfad gebaut, der visuell diesen Leitgedanken in Form, Material und Bepflanzung widerspiegelt. Gebaut wurde er von Jugendlichen beider Städte in der alljährlich stattfindenden Woche der deutsch-französischen Jugendbegegnung. Zehn Jahre sind seit dieser großen Aktion nun vergangen. Unzählige Besuche privater oder offizieller Natur, Sprachaufenthalte, Berufspraktika in Familien und Arbeitstreffen der beiden Komitees, stehen stellvertretend für die Lebendigkeit und Attraktivität dieser Städtepartnerschaft.

Thannhausen und Mortain: Zwei Länder – zwei Städte im Corona-Lockdown

Dies gilt es nun zum 40. Geburtstagsfest wiederzubeleben. Doch coronabedingt wird es diesmal ganz anders werden. Schon 2020, als das Jahresprogramm der beiden Partnerstädte festgezurrt war, kam mit der Pandemie auch das Aus für die Jugendbegegnung im Juli und den Arbeitstreff im November. Beide Länder, Frankreich und Deutschland, kämpfen seither mit Besuchsverbot und Ausgangssperre, ja sogar die Grenze zum Nachbarland war 2020 kurzzeitig gesperrt. Im Frühjahr 2021 steht fest: an Reisen zu Partnerschaftstreffen wie vor der Pandemie ist noch lange nicht zu denken. Man trifft sich sicherer per Videokonferenz, (das erste Mal in 40 Jahren). „Technisch lösbar, trotz Blackout von Kamera und Mikrofon, sehr unterhaltsam, waren die Geschichten, die uns beim 1. Videogespräch vom Corona-Alltag der Freunde erzählt wurden“, berichtet Gertrud Zimmermann-Wejda vom Partnerschaftskomitee in Tannhausen. So wird von Mortainer Bürgern berichtet, die ohne Maske oder Akzeptanzpapier (für weitere Autofahrten) erwischt wurden. Die bayerische „15 km-Regel“ wurde in Mortain gar nicht als schwer empfunden, gelte in der Normandie doch eine 1-km-Regel. Einkaufen, Arzt, Kindergarten und Schule (sind geöffnet) seien so ja noch erreichbar; nur das Meer, der Mont St. Michel ist an sonnigen Wintersonntagen nicht zu erreichen. Manch unbedachter Ausflug wurde so schon sehr teuer durch die Bußgelder, erzählt Zimmermann-Wejda.

Neue Struktur in den Partnerschaftskomitees

Seit Dezember 2020 gibt es auch eine neue Zusammensetzung des Partnerschaftskomitees in Mortain. Die neue Distriktreform brachte es mit sich, dass alle Bürgermeister der umliegenden sieben kleinen Dörfer im Verwaltungsrat (von Amts wegen) einen Sitz haben. Im Verwaltungsrat hat der Bürgermeister von Mortain, Hervé Desserouer, den Vorsitz für die Städtepartnerschaften in Deutschland und England. Der untergeordnete Arbeitskreis (Partner der Arbeitsgruppe Komitee in Thannhausen) hat ebenfalls neue Gesichter und Namen: Vorsitzender ist Jannick Guillo, Thérèse Desserouer (Stellvertreterin), Cathy Chenu, Jean Jacques Desserouer (Tischtennis) Roland Veilpeau, Maurice Betton, François Letondu, Raymond Moisseron, Catherine Lemonnier, Peggy Georgelin und Michel Thebault der auch der Vorsitzende des Komitees für England ist. Verstorben ist Anfang Dezember 2020 die langjährige Kassenwartin des Komitees, Paulette Trictin, die sehr oft in Thannhausen zu Besuch war.

Zu Beginn dieses Geburtstagsjahres stehen auch für die Arbeitsgruppe des Thannhauser Komitees noch viele Fragezeichen. Auch in Thannhausen gab es einen Wechsel im Amt des Vorsitzenden. Bürgermeister Alois Held ist seit der Kommunalwahl an die Stelle des ausgeschiedenen Vorsitzenden Georg Schwarz getreten. Verwaltungsmitarbeiterin ist Julia Bode, die abgeordneten Stadträte Stefan Gleich, Werner Kößler, Gerd Olbrich und Manfred Göttner sollen die Arbeitsgruppe unterstützen. Die Thannhauser Arbeitsgruppe mit Gertrud Zimmermann-Wejda, Ingrid und Florian Daniek, Johannes Winter und Gottfried Fischer kann tatkräftige Unterstützung und Vorschläge in diesem besonderen Geburtstagsjahr gut brauchen. Angesprochen sind hierbei auch die Vorsitzenden der Vereine und Schulen, alle Kulturschaffenden und an der Städtepartnerschaft Interessierte. Interessierte können sich telefonisch im Rathaus bei Julia Bode unter Telefon 08281/901-34 melden oder eine E-Mail an julia.bode@thannhausen.de senden.

Paulette Trictin 1994 beim Weihnachtsmarkt. Sie war Kassiererin des französischen Komitees von Mortain und sehr oft in Thannhausen zu Besuch und bekannt. Sie ist inzwischen verstorben. Bild: Johannes Winter

Beim Blick zurück in diese 40 Jahre der Freundschaft stellen sich in dieser Zeit der Pandemie viele Fragen. Einige davon stellten sich 1981 auch viele Thannhauser. Freundschaft ist ja eine Sache der Sympathie, der Zuneigung und des Respekts. Kann man also eine Freundschaft per Vertrag schließen? Einfach ein paar Unterschriften, möglichst viele Siegel – und fertig ist die verbindliche Freundschaft? Nein! Das geht nicht! Non! Ça marche pas. Oder doch? Die Unterzeichner der Partnerschaftsurkunde, der damalige Thannhauser Bürgermeister Josef Mayer und aus Frankreich Dr. Gilles Buisson hofften mit ihrer Unterschrift, die Freundschaft in Thannhausen und Mortain anzuregen, so, wie das 1963 Konrad Adenauer und de Gaulle mit der Unterzeichnung des Èlyssée-Vertrages gelungen ist. Nachdem Deutsche und Franzosen, die sich binnen 40 Jahren in zwei Weltkriegen nicht nur als Gegner gegenüberstanden, sondern sich als „Erbfeinde“ bekämpften, hat das damals mit dem Vertrag und der Freundschaft funktioniert. Ein großes Projekt, eine Art europäisches Wunder ist die Verbrüderung von Kommunen, die den Versöhnungsgedanken bis in die Familien der beiden Länder hineintrugen. Auch im Rückblick auf die 40 Jahre Städtepartnerschaft Mortain-Thannhausen kann man mit Fug und Recht sagen: die Unterschriften der beiden Bürgermeister haben eine Freundschaft angestoßen, die durch alle Schichten der Bevölkerung geht.

Auch unsere Heimatzeitung, die Mittelschwäbischen Nachrichten, haben stets von dieser Freundschaft berichtet und der damalige Redakteur Manfred Gittel titelte in der Ausgabe vom 6. April 1981: Thannhausen und Mortain sind nun ein Paar! Nach über einjähriger „Verlobungszeit“ gaben sich die Städte in der Aula der Hauptschule das „Ja-Wort“. Dazu gab es auch prominente „Trauzeugen“ wie Kultusminister Prof. Dr. Hans Maier, Schwabens Regierungspräsident Frank Sieder, Bezirkstagspräsident und Landrat Dr. Georg Simnacher sowie den Bundestagsabgeordneten Dr. Theo Waigel. In der Rubrik „Partnerschaftssplitter“ sind dann Bonmots zu lesen wie: „Das Küssen scheint zur neuen Mode in Thannhausen zu werden. Nachdem es die beiden Bürgermeister vormachten, indem sie sich nach der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden nach „französischer Sitte“ küssten, breitete sich der „Bazillus“ schnell aus, als es am Ende der Feierstunde ans Danksagen ging. Alle Mitwirkenden wurden mit Blumen belohnt – und natürlich mit Küssen!“

