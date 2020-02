vor 18 Min.

In Krumbach kann man sich jetzt online für einen Kitaplatz anmelden

Plus Die Stadt Krumbach baut die Kinderbetreuung aus. Neueste Maßnahme: das Online-Portal „Little Bird“. Was es bringt und wie es Eltern in Krumbach konkret nutzen können.

Von Monika Leopold-Miller

„Little Bird ist online“ – Wer in Krumbach einen Platz zur Betreuung seiner Kinder sucht, meldet sich künftig auf dem neu eingerichteten Online-Portal der Stadt an. Vor Kurzem ist das Portal „Little Bird“ online gegangen. „Und bisher haben wir schon 112 Anmeldungen“, sagt Lisa Karl. Eine erfreulich hohe Zahl. Lisa Karl ist bei der Stadt Krumbach die Ansprechpartnerin, wenn es um Kinderbetreuung geht. Sie erklärt, warum "Little Bird" entwickelt wurde und wie es funktioniert.

In der Vergangenheit war es bei Anmeldungen für die Einrichtungen zur Kinderbetreuung des Öfteren zu Überschneidungen gekommen. Zum Teil hatten Eltern ihre Kinder gleichzeitig bei mehreren Einrichtungen angemeldet. Das sorgte für Unklarheiten und musste mühsam mit viel Arbeitsaufwand überprüft werden. Das neue Online-Portal biete dagegen Transparenz und Planungssicherheit, betonen Hubert Bühler , Kämmerer bei der Stadt Krumbach und Lisa Karl. Sieben Einrichtungen für Kinderbetreuung gibt es in Krumbach Jetzt können Eltern ihre Kinder für sieben Einrichtungen online bei der Stadt anmelden: Dies sind Kindergarten und Kinderkrippe am Kinderzentrum Krumbach , Evangelisches Haus der Kinder in Krumbach , Katholische Kindertagesstätte Maria Hilf in Krumbach , Katholischer Kindergarten St. Gabriel in Niederraunau , Katholischer Kindergarten St. Leonhard in Billenhausen und Katholischer Kinderhort St. Michael in Krumbach. „Wir hatten uns im Vorfeld verschiedene Programme für eine Online-Anmeldung angeschaut“, sagt Bühler. Es seien nicht allzu viele auf dem Markt, meint er. „Little Bird“ sei bereits einige Jahre auf dem Markt und damit schon erprobt. Anmelden können Eltern ihre Kinder ab der Geburt. Für drei Einrichtungen können sie sich entscheiden und dabei die Prioritäten von eins bis drei vergeben. Maximal drei aktive Betreuungsanfragen pro Kind und Betreuungsbeginn sind gleichzeitig möglich. "Little Bird" spart den Mitarbeitern viel Zeit Die Eltern erhalten eine Rückmeldung und dann die Zusage von der betreffenden Einrichtung. Mehrfachanmeldungen würden durch das neue System ausgefiltert. Die Online-Anmeldung erspare den Mitarbeitern der Einrichtungen viel Zeit für Gespräche. Dennoch: „Das persönliche Gespräch wird nicht ganz wegfallen“, sagt Bühler. Die Vergabe der Plätze geschieht nach bestimmten Kriterien. Dabei geht es nicht nach dem „Windhundprinzip“, nicht die schnellste Anmeldung ist entscheidend. „Little Bird“ nimmt keinen Einfluss auf die Platzvergabe. Bühler weist darauf hin: „Wer noch keinen Platz hat und sich schon einmal angemeldet hat, der soll sich bitte nochmals über das Online-Portal anmelden“, betont der Kämmerer. „Aber ,Little Bird’ schafft keine neuen Plätze“, erklärt Bühler. Wie sieht die weitere Planung der Stadt für Kita-Plätze aus? Im Untergeschoss des evangelischen Gemeindehauses ist seit einigen Monaten eine dritte Gruppe für bis zu 25 Kinder des evangelischen Kindergartens untergebracht (wirberichteten). Zudem ist die Einrichtung einer neuen evangelischen Kindertagesstätte geplant. Sie könnte Platz für vier Gruppen bieten und auch Krippenplätze zur Verfügung stellen. In Niederraunau seien, so zuletzt Bürgermeister Hubert Fischer , die Planungen für neue Kita-Plätze auf einem guten Weg. Im Krumbacher Ortsteil ist bekanntlich die Erweiterung der bestehenden Kindertagesstätte (Kita) St. Gabriel geplant, 30 neue Krippenplätze (für Kinder unter drei Jahren) sollen entstehen. Mit den Arbeiten könnte im Frühjahr/Sommer 2020 begonnen werden. Neue Kita in Niederraunau ist bereits in der Planung Gerechnet wird mit Kosten von rund 3,4 Millionen Euro. Bis zum Abschluss der Arbeiten sollen die Kinder wohl für etwa zwei Jahre in einem Interimsbau untergebracht werden, für den Anlagen des TSV Nieder- und Hohenraunau genutzt werden sollen. Bereits mit dem Interimsbau (Kosten voraussichtlich etwa 550.000 Euro), der im Frühjahr seinen Betrieb aufnehmen soll, wird die Zahl der Kita-Gruppen in Niederraunau von drei auf vier erweitert. Die Außenfassade des geplanten Anbaus (links) an den Kindergarten in Niederraunau soll in einer Putzvariante und nicht in Holz ausgeführt werden. Das entschied der Krumbacher Stadtrat einstimmig. Am bestehenden Gebäude soll der historische Zwerchgiebel wieder hergestellt werden. Bild: Grafik Architekturbüro Dreier Fischer verweist auf das deutliche Bevölkerungswachstum der Stadt. 2015/2016 war die 13.000-Einwohner-Marke „geknackt“ worden, mittlerweile sind es, so Fischer , über 13700 Einwohner. Auch der Trend hinaus aus den teuren Ballungsräumen macht sich hier offensichtlich bemerkbar. Fischer freut sich einerseits über das Wachstum, dies sei natürlich ein Kompliment für die familienfreundliche Ausrichtung der Stadt Krumbach. Aber das deutliche Bevölkerungswachstum stelle die Stadt andererseits vor eine große Herausforderung. Denn es müsse die entsprechende Infrastruktur bereitgestellt werden. Und dazu gehören Kita-Plätze. Hier können Sie sich für das Portal registrieren: https://portal.little-bird.de/Nutzer/Registrieren Mehr zum Thema Kinderbetreuung in Krumbach : Die Krumbacher Einwohnerzahl wächst weiter



