vor 56 Min.

In Krumbach röhren wieder die Motoren

Heiße Reifen und schnelle Geschosse: Am Sonntag präsentieren die Tuner in Krumbach wieder ihre Schmuckstücke.

Zum zehnten Mal veranstaltet das Team Vmax das markenoffene Tuningtreffen

Von Monika Leopold-Miller

Schönstes Frauenauto, schönstes Cabrio, „übelste Ratte“ oder lautester Auspuff: Beim zehnten markenoffenen Tuningtreffen am Sonntag, 19. August, wird für Augen und Ohren der Besucher wieder vieles geboten sein. Die vom Team Vmax organisierte Veranstaltung zieht von Jahr zu Jahr mehr Besucher und Tuningfans aus der Region und zum Teil bis weit darüber hinaus an. Mit Teamspielen sowie Show & Shine Wettbewerben ist beim Tuningtreffen wieder vieles geboten. Fast jeder Wagen hat die Chance, einen Preis abzuräumen. Einfahrt zur Veranstaltung ist ab 8 Uhr und Bewertungsbeginn um 8.30 Uhr. Gegen 18 Uhr werden die Pokale vergeben. Als Besonderheit ist dieses Jahr „Tune it! Safe!“ als Aussteller auf dem Platz. Dieser wird mit einem voll getunten und voll einsatzfähigen Polizeiauto, einem Oettinger Golf 400R, vor Ort sein und die Besucher in Sachen sicheres Tuning beraten. Die Veranstaltung erstreckt sich dieses Jahr über den Lingl-Parkplatz, die Hans-Lingl-Straße bis zum Parkplatz des Tedi-Markts. Auch der ehemalige Parkplatz der Firma Aro sowie der Waschpark werden Veranstaltungsgelände sein. Ab Samstagnachmittag, 14 Uhr, wird die Nordstraße im Bereich des Mitarbeiterparkplatzes der Firma Lingl für Fahrzeuge gesperrt sein. Ab Sonntagmorgen, 6 Uhr, bis zum Veranstaltungsende, 19 Uhr, ist die Hans-Lingl-Straße ab der Kreuzung Robert-Steiger-Straße bis zum Kreisverkehr gesperrt und ausschließlich für Mitarbeiter und Busse der Firma BBS befahrbar. Die Nutzung des Waschparks obliegt an diesem Tag nur den Veranstaltungsbesuchern und wird aufgrund der Absperrung auch nur durch Teilnahme an der Veranstaltung befahrbar sein. Die Besucherparkplätze befinden sich auf den Kundenparkplätzen der Geschäfte ehemaliger Toom und Edeka.

Der Eintritt für Besucher ist wie immer frei, nur einfahrende Autos müssen eine Teilnahmegebühr entrichten. (pm)

