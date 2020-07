18:00 Uhr

In Krumbach soll der „Behördengang“ digitaler werden

„Behördengang von der Couch“: Das liegt im Trend der Zeit. Auf der Krumbacher Internetseite gibt es diverse Online-Möglichkeiten (links). Als führend in diesem Bereich gilt die Stadt Thannhausen, von der es schon seit einiger Zeit eine eigene App gibt (rechts).

Plus Immer mehr Kommunen bieten ihren Bürgern Onlinedienste an. In Krumbach ist hier bisher wenig passiert. Das soll sich jetzt ändern.

Von Peter Bauer

Den Behördengang gewissermaßen „von der Couch“ aus erledigen können? Das ist im digitalen Zeitalter ein Wunsch vieler Bürger. Die Stadt Thannhausen gilt in diesem Bereich als federführend. Die Stadt stellt seit einiger Zeit eine eigene App zur Verfügung. Auch in Krumbach soll es weitere Verbesserungen geben.

Einstimmig sprach sich der Stadtrat bei seiner Sitzung im Stadtsaal dafür aus, dass sich die Stadt für das Förderprogramm „Digitales Rathaus“ des Freistaats Bayern bewirbt. Die CSU/JU hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Digitale Projekte könnten im Rahmen des Programms mit einer Förderung von 80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben rechnen.

Wie hoch die Förderung konkret liegt

Der Förderhöchstbetrag liegt bei 20.000 Euro pro Kommune. Jochen Schwarzmann stellte den Antrag für die CSU-JU-Fraktion vor. Er würdigte die engagierte Arbeit der Stadtverwaltung für die Bürger und das „klassische“ Rathaus solle selbstverständlich weiterhin zur Verfügung stehen. Parallel dazu sei es aber wichtig, die digitalen Möglichkeiten für die Bürger intensiv auszubauen.

Dem stimmte auch Bürgermeister Hubert Fischer zu. Das aktuelle Problem sei aber die „Durchgängigkeit“ verschiedener Verfahren. Es gebe zwei große Anbieter, aber keine Schnittstellen. Koordiniert werden müssten für die Bürger Eingabe und Bezahlung.

Ein wichtiger Fortschritt sei, dass es für das Rathaus jetzt eine Glasfaserverbindung gebe. Fischer bot an, für den Stadtrat zum Thema Digitalisierung eine detaillierte Bestandsaufnahme vorzubereiten.

Was ein "Digitallotse" für die Stadt leisten könnte

Max Behrends (JW-OL) brachte den Gedanken eines „Digitallotsen“ für die Stadt, eventuell auf den Weg über eine Mitarbeiterfortbildung, in die Diskussion ein. Wichtig sei die Verbesserung der Breitbandversorgung, zu wünschen ein „neuer Touch“ für den Internetauftritt der Stadt.

Fischer verwies in diesem Zusammenhang auf die Personalknappheit. Auch Heinz Weber (Grüne) sprach sich für eine für die Bürger leicht verständliche Neugestaltung der städtischen Homepage aus.

Nico Harder (UFWG) begrüßte den Antrag der CSU/JU-Fraktion. Aber wichtig sei die Klärung von Detailfragen. Es mache beispielsweise keinen Sinn, elektronisch im Rathaus einen Vorgang auszulösen, der dort für eine erhebliche Mehrarbeit sorge. Wichtig sei ein „geschlossenes System“. Und ebenso wichtig sei eine Mitarbeiterschulung. Peter Tschochohei (SPD) erklärte, dass er bei diesem Thema „voll bei der CSU/JU“ sei. Es sei gut, dass diese Thematik „aufs Tableau“ komme. Am Ende sprach sich der Stadtrat einstimmig dafür aus, dass sich die Stadt für das Förderprogramm „Digitales Rathaus“ bewirbt.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Krumbach:

Themen folgen